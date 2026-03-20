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En fotos: reseña de High On Life 2, un videojuego rarísimo, pero muy entretenido

En El Espectador probamos High On Life 2 y aunque es difícil encontrarle algún sentido, al menos al principio, engancha al usuario para que se quede horas jugando.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
High On Life 2 fue estrenado para la PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S, donde lo probamos, el 13 de febrero de 2026.
Foto: Daniel Montoya Ardila

Desarrollado por Squanch Games bajo el famoso motor gráfico Unreal Engine 5, High On Life 2 es un videojuego de disparos en primera persona publicado el 13 de febrero de 2026 para consolas de novena generación y PC. Aunque aún falta por llegar a la Nintendo Switch 2 (20 de abril), ya podemos dar una opinión sobre el.

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Eso es lo que intentamos explorar en esta galería de 13 fotografías en la que hacemos un paneo por el comienzo del juego y señalamos aspectos destacables, tanto para bien como para mal. A juzgar por su calificación en Xbox Series X|S, 75/100, tuvo una recepción moderada que superó a su precuela de 2023.

High On Life tan solo obtuvo 67/100 en Metacritic y fue un estreno multigeneracional que se sintió poco relevante en la escena mundial. Sin embargo, abrió la puerta a un mundo fantástico que los jugadores de Xbox Game Pass agradecieron y actualmente disfrutan con esta nueva entrega, ahora reseñada por El Espectador.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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