En fotos: reseña de High On Life 2, un videojuego rarísimo, pero muy entretenido

Desarrollado por Squanch Games bajo el famoso motor gráfico Unreal Engine 5, High On Life 2 es un videojuego de disparos en primera persona publicado el 13 de febrero de 2026 para consolas de novena generación y PC. Aunque aún falta por llegar a la Nintendo Switch 2 (20 de abril), ya podemos dar una opinión sobre el.

Eso es lo que intentamos explorar en esta galería de 13 fotografías en la que hacemos un paneo por el comienzo del juego y señalamos aspectos destacables, tanto para bien como para mal. A juzgar por su calificación en Xbox Series X|S, 75/100, tuvo una recepción moderada que superó a su precuela de 2023.

High On Life tan solo obtuvo 67/100 en Metacritic y fue un estreno multigeneracional que se sintió poco relevante en la escena mundial. Sin embargo, abrió la puerta a un mundo fantástico que los jugadores de Xbox Game Pass agradecieron y actualmente disfrutan con esta nueva entrega, ahora reseñada por El Espectador.

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