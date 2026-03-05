Resident Evil Requiem cumplió y vendió cinco millones de copias en menos de una semana

Resident Evil Requiem presenta a dos de los personajes más famosos de toda la franquicia. Foto: PlayStation

Resident Evil Requiem cumplió con las expectativas puestas sobre él. Luego de seis días de su estreno, Capcom, emblemático estudio desarrollador de esta saga, anunció que el videojuego lanzado el 27 de febrero de 2026 ya había vendido cinco millones, un ritmo de venta de casi un millón cada 24 horas.

Esta nueva entrega de terror, disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, es el noveno título de la serie principal y sirve como homenaje a esta icónica franquicia del Gaming que cumple 30 años. Para dimensionar el éxito de Resident Evil Requiem, el juego anterior, Resident Evil 4 remake, logró esa misma cifra de cinco millones en cuatro meses.

Eso sí, el videojuego más vendido de esta franquicia de horror sigue siendo Resident Evil 2 remake (2019). Este título ha comercializado 16,8 millones de copias, seguido de Resident Evil 7 con 16,4 millones y Resident Evil Village con 13,5 millones. ¿Podrá Resident Evil Requiem alcanzarlos algún día?

Puntuación de Resident Evil Requiem en Metacritic

Sin embargo, el éxito de este juego no solo es comercial; la crítica también valora el trabajo hecho por Capcom. En Metacritic, el título tiene una calificación de 89/100, siendo el mejor valorado en lo va del año.

¿Le da para ganar el Game of the Year (GOTY)? No hay que perder de vista que apenas estamos en marzo. Aún falta mucho tiempo para ver lo mejor de la industria de los videojuegos, como Wolverine de PlayStation y GTA VI de Rockstar Games.

Eso sí, su anuncio en el Summer Fest 2025 levantó mucha expectativa entre los jugadores, especialmente los fanáticos de la saga. Un entusiasmo que se vio muy bien recompensado por los desarrolladores y su propuesta con este juego.

¿De qué se trata Resident Evil Requiem?

La historia de Resident Evil Requiem ocurre 28 años después del incidente de Raccoon City y siete años después del sacrificio de Ethan Winters. Su desarrollo inició en 2019, produciéndose en paralelo con otros dos juegos de la franquicia.​

Es la secuela directa de Resident Evil Village y hace parte de una ola de nuevos lanzamientos consecutivos de series reconocidas. Algo parecido a lo que hace Konami con la saga de Silent Hill, que también ha gozado de mucho éxito.

Habrá que esperar a ver si Resident Evil Requiem mantiene el ritmo de ventas e incluso aumenta su calificación en Metacritic. Lo único cierto hasta acá es una de las propuestas más esperadas en 2025 y este año no desentonó con las expectativas puestas sobre él y su terror clásico.

