En fotos: reseña de The Outer Worlds 2, un videojuego de otro planeta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Obsidian Entertainment sigue demostrando su valor dentro de la industria de los videojuegos. The Outer Worlds 2 era una cuenta pendiente del estudio desde hace varios años, incluso, aun cuando la adquisición por parte de Microsoft minó la confianza de los proyectos relacionados con esta corta franquicia.

Desde su diseño y decisiones artísticas, se notó que este juego no fue tomado a la ligera por Xbox Game Studios y su inclusión en su servicio por suscripción tampoco respondía a un estreno de poca monta. Por el contrario, es una de esos que están formando a la nueva X verde. Un poco más narrativa.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de probar el título y la mayor conclusión del ejercicio es que es una saga aún con mucho por dar. Eso sí, esta segunda entrega ya es una obra maestra digna de reconocimiento y que podría convertirse en uno de los nuevos consentidos de los fans de los juegos de rol.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.