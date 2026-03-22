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En fotos: reseña de The Outer Worlds 2, un videojuego de otro planeta

En El Espectador conocimos la historia de The Outer Worlds 2 y entendimos por qué había tanta expectativa por este juego, pero aun así hay detalles que nos quedaron debiendo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
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Obsidian Entertainment sigue demostrando su valor dentro de la industria de los videojuegos. The Outer Worlds 2 era una cuenta pendiente del estudio desde hace varios años, incluso, aun cuando la adquisición por parte de Microsoft minó la confianza de los proyectos relacionados con esta corta franquicia.

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Desde su diseño y decisiones artísticas, se notó que este juego no fue tomado a la ligera por Xbox Game Studios y su inclusión en su servicio por suscripción tampoco respondía a un estreno de poca monta. Por el contrario, es una de esos que están formando a la nueva X verde. Un poco más narrativa.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de probar el título y la mayor conclusión del ejercicio es que es una saga aún con mucho por dar. Eso sí, esta segunda entrega ya es una obra maestra digna de reconocimiento y que podría convertirse en uno de los nuevos consentidos de los fans de los juegos de rol.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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