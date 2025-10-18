Esta es la ambiciosa propuesta de Nintendo con la Switch 2 de cara a marzo de 2026

Joycons 2, los mandos oficiales de la Nintendo Switch 2. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Nintendo pretende fabricar 25 millones de Switch 2 de aquí a hasta finales de marzo de 2026. Justamente esa es la fecha en la que la compañía nipona finaliza su actual año fiscal. El cual pretende cerrar por todo lo alto, pues aunque no sean hechos directamente proporcionales, hablar de un números de consolas hechas, es también hablar del mismo número de consolas vendidas, al menos en el pronóstico.

¿Por qué hace todo esto la empresa más emblemática en la historia de esta industria? La primera sospecha sería superar los 17,2 millones de unidades vendidas de la Nintendo Switch 1 en su primer año fiscal. Sin embargo, los planes de la multinacional asiática van mucho más allá, pues para convertir a su actual plataforma en el mejor debut de un sistema de juego solo le hacían falta 15 millones de unidades.

Ese era el plan inicial de la gran N roja del Gaming, pero parece que la orden a sus proveedores se ha crecido y no uno ni dos millones más, sino 10 millones de la primera consola de la décima generación. Todo esto según información publicada por Bloomberg, medio enfocado en tecnología que conoció esta información a partir de fuentes muy cercanas al gigante de los videojuegos y sus actuales proveedores.

Al cierre de su año fiscal, 30 de marzo de 2026, las estimaciones de la junta directiva de Nintendo es llegar al menos, a 20 millones de unidades vendidas. Un número más que suficiente para firmar el primer año de la Switch 2 como un rotundo éxito comercial y dejando un remanente de cinco millones de plataformas más para vender durante los nueve meses restantes de 2026 o incluso en menos tiempo.

¿Por qué la Nintendo Switch 2 vende tanto?

“Por ahora, es probable que Nintendo supere cómodamente las estimaciones de los analistas (17,6 millones de consolas) en el año fiscal que termina en marzo, por no hablar de su pronóstico público mucho más bajo”, publicó Bloomberg. ¿Cómo está tan seguro Nintendo y el mercado de que venderán tal cantidad de plataformas? Además de la confianza en la marca, es una cuestión de software convincente.

Con lo anterior nos referimos a que si en la actualidad existe un catálogo de juegos exclusivos robusto en la industria, es el de la gran N roja, pues estrenos próximos como Metroid Prime 4 solo se podrán jugar en la Nintendo Switch 2. Eso sin contar que títulos del lanzamiento -5 de junio de 2025- como Mario Kart World siguen siendo semana a semana y mes a mes de los más vendidos en el mundo.

Incluso, se espera que periódicamente el fabricante de Gaming siga mejorando su oferta de cara al consumidor más purista, pues aún no hemos visto grandes estrenos de sagas icónicas como Super Mario Bros y The Legend of Zelda. Productos y nombres que sin lugar a dudas son capaces de vender sistemas de juego como pan caliente, incluso en periodos de recesión económica como el que vive el mundo actualmente.

En conclusión, todo parece indicar que la Switch 2 será al menos durante su primer año de vida una historia más de éxito que contar en las oficinas de Nintendo. Eso sí, aún le faltará medirse el aceité frente a los otros dos gigantes; PlayStation y Xbox. A pesar de tener presupuestadas sus consolas hasta finales de 2027, habrá que esperar con que sorprenden al mundo de los videojuegos y a los gamers.