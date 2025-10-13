Nintendo Game Boy y Sega Game Gear, 35 años de un par de consolas míticas

Nintendo Game Boy y Sega Game Gear, dos rivales acérrimos en el mercado de las consolas portátiles. Foto: El Espectador

118 millones de unidades vendidas. Esa fue la cifra de ventas final de la Nintendo Game Boy, no la primera, pero sí la más exitosa consola portátil en la historia de la gran N. Fue tanta su repercusión entre los jugadores y en el mercado, que posicionó a la compañía nipona como el mejor fabricante de sistemas de juegos portátil del mundo.

Un dominio casi incontestable, que aunque tuvo rivales y algunos con el poder de destronarla, nunca lograron derribarla de ese primer lugar en ventas. Entre las retadoras más importantes realza la PlayStation Portable (PSP) de Sony en 2005. Aunque sus cifras de venta fueron muy alentadoras, hubo una plataforma antes que se enfrentó a la Game Boy.

Esta fue la Sega Game Gear, estrenada en Japón el 6 de octubre de 1990, sí, ya han paso 35 años desde que Nintendo y Sega se median punto a punto en la llamada ‘Guerra de Consolas’. Esta plataforma fue la competencia directa del modelo de la casa de Mario y aunque ni le hizo cosquillas en ventas, apenas 10 millones de unidades, fue la mitad de una rivalidad histórica.

Además, técnicamente, era muy superior a la Nintendo Game Boy, pues tenía una pantalla a color, mientras que la propuesta de la gran N tenía un panel a blanco y negro. Eso sí, esta característica castigaba el bolsillo de los usuarios, pues mientras la Game Boy prometía hasta 72 horas de juego con cuatro baterías AA, la Game Gear requería de ocho para dar 36 horas de diversión.

Nintendo Game Boy, un éxito rotundo

La Nintendo Game Boy también fue estrenada en Europa durante 1990, pero lo hizo apenas una semana antes que la Game Gear, es decir, un 28 de septiembre. Y aunque un año antes ya estaba disponible en su país de origen -Japón- marcó un antes y un después en el mercado europeo.

Eso sí, no era una sorpresa, pues la Nintendo Entertainment System (NES) ya llevaba cinco años poniendo al mundo a jugar Super Mario Bros. Sin embargo, este no fue el título de salida de la Game Boy. Ese lugar fue reservado para una joya y ahora leyenda soviética.

Tetris, diseñado por un empleado público de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, coincidía con el minimalismo de la consola. Dispositivo que ayudó a la entrega de rompecabezas (puzles) a convertirse en el videojuego más vendido del mundo. 520 millones de copias aún insuperables.

Sega Game Gear, más allá de las ventas

A pesar de sus pocas ventas, la Game Gear tiene un lugar importante en la historia como un sistema de juego adelantado a su tiempo. La plataforma lograba ser compatible con casi todos los juegos del modelo casero de Sega, la Mega Drive o Génesis como se le conoció en América.

Además, fue el hábitat natural de Sonic the Hedgehog 2, la segunda parte de una de las franquicias de Gaming más famosas del mundo. Un personaje que ayudó a posicionar a la consola como la segunda en ventas, aunque ese segundo lugar estuviera a años luz del primero.

Y aunque la Sega Game Gear tuvo una sucesora, nombrada como la Genesis Nomad, la decepción de quedarse tan lejos de la plataforma de Nintendo fue un golpe irreparable a la moral. Desde entonces Sega no volvió a fabricar una consola portátil y fue un primer aviso para lo que luego pasaría con su negocio del hardware para jugar desde casa.

Evidencia para la historia

Mientras Nintendo siguió perfeccionando su técnica para fabricar sistemas portátiles, Sega era víctima de un mercado que ya no le era favorable. Algo que terminó de finiquitar la ‘Guerra de las Consolas’ en 2001 cuando la casa de Sonic se retiró por completo del negocio de las consolas.

Con el paso del tiempo, Nintendo se convirtió en amo y señor de este nicho, y aunque se alcanzó a asustar con los 80 millones de PSP vendidas, hoy es claramente el mejor vendedor de plataformas portátiles con su Switch 1 y 2, sus únicas consolas en la industria actual.

En conclusión, Game Boy vs Game Gear fue una de las peleas más disparejas en la historia de los videojuegos, pero eso no le impidió quedar en la memoria colectiva de los gamers. Esa que cada tanto pide una generosa dosis de nostalgia por lo que fue y solo existe en el baúl de los recuerdos.