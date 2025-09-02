Esta es la nueva consola portátil de PlayStation, se lanzará a la par con la PS6

Lo más cercano a una consola portátil de Sony recientemente fue el PlayStation Portal, un repetidor de imagen inalámbrico de la PS5. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

El PlayStation Portal es un accesorio portátil de la actual PlayStation 5 de Sony. Fue presentado el 23 de mayo de 2023 bajo el nombre de proyecto Q y lanzado el 15 de noviembre de ese mismo año. Aunque muchos lo confundieron con una consola portátil al estilo de la PlayStation Portable (PSP) o PlayStation (PS) Vita, es solo un repetidor de imagen.

Esto quiere decir que para que funcione y reproduzca videojuegos debe mantenerse vinculado a una PS5 que esté conectada a la misma red wifi del PlayStation Portal. Respecto a su diseño, se asemeja a un DualSense -el control de la PlayStation 5-, pero con la diferencia de integrar una pantalla de ocho pulgadas justo en medio de los dos mangos.

En términos técnicos, es un mando a distancia o remoto de la PS5 que no es capaz de ejecutar ningún videojuego de forma nativa, por lo tanto, no se le puede considerar una plataforma portátil tradicional como la Nintendo Switch (1 y 2), la Asus ROG Ally X, la Lenovo Legion Go, la Acer Nitro Blaze 7, la Steam Deck y por supuesto la nueva ROG Xbox Ally.​

Es precisamente en ese saturado negocio de los sistemas portátiles que Sony quiere entrar con la tercera consola en este formato de su historia. Pero ahora lo quiere hacer al mismo tiempo que su plataforma casera. Eso sí, no será un anuncio pronto, pues todo parece indicar que la PlayStation portátil y la PS6 harán parte de la propuesta de Sony para la décima generación de videoconsolas.

Una PlayStation portátil muy similar a una Nintendo Switch

Según algunos insiders de la compañía del país del sol naciente, Sony ya trabaja en el desarrollo de una PS portátil muy parecida a la Nintendo Switch. Desde un accesorio que le permita conectarse al televisor, hasta una potencia gráfica superior a la de una PS5 estándar.

El procesador vendría por cuenta AMD, fuertemente vinculado con la próxima generación de Xbox, de cuatro núcleos Zen 6c y una GPU RDNA 5 a 1,2 GHz y hasta 1,65 GHz en el modo conectado al televisor. Muy parecido a lo que hace Nintendo desde 2017 con su Switch 1.

Los rumores apuntan a que el nuevo sistema portátil de PlayStation estaría a la venta a finales de 2027 o principios de 2028 a un precio de 500 dólares. De ser cierto, sería la primera consola portátil de Sony en casi 20 años desde la PS Vita, uno de los fracasos financieros más dolorosos en la historia de la multinacional japonesa.

¿Cuándo sale la PlayStation 6?

Pasando a la PS6, esta también se estrenaría en la misma fecha que la posible nueva consola portátil de Sony, y también estaría fabricada con un chip de AMD. La misma empresa que hizo posible la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro, criticadas por sus elevados precios de entrada y sus constantes subidas.

“Si se tiene en cuenta el coste de un videojuego y de las suscripciones mensuales, el precio total de la PS5 asciende a unos 100.000 yenes ($2.700.000). No es una cantidad fácil de conseguir, especialmente para las generaciones más jóvenes”, señaló Haruhito Tsujimoto, presidente de Capcom, un estudio japonés, en una entrevista con el medio nipón Nikkei.

Tsujimoto también expresó su preocupación por las ventas de Monster Hunter Wilds, lanzado el 28 de febrero de 2025. Los desarrolladores presupuestaban comercializar 10 millones de copias en un mes y tan solo pudieron despachar 500.000 los primeros cuatro meses.

“Descubrimos que la ‘barrera de PS5’ es inesperadamente grande. Solo la consola cuesta alrededor de 80.000 yenes ($2.150.000)”, sentenció el presidente de Capcom, quien comparó este precio con el de la nueva Nintendo Switch 2, en la cual no está disponible Monster Hunter Wilds.

Aun así, hay quienes piensan que la verdadera razón detrás de las malas ventas de este título son sus constantes problemas visuales en su versión para PC. Inconvenientes que han tratado de solucionar con parches que intentan mejorar la experiencia del gamer en computador.