Hotel Galactic es un apacible juego que todos deberían probar al menos una vez

Hotel Galactic, desarrollado por Ancient Forge, es un acogedor (cozy) título de gestión inspirado en las películas clásicas de Studio Ghibli. El objetivo del jugador es construir un destino turístico de ensueño, supervisando al personal, que más que un grupo de empleados, es una familia muy peculiar. Hacer nuevos amigos también es parte de la experiencia.

El gamer podrá plasmar su visión más creativa diseñando y personalizando cada aspecto del hotel. Serán necesarias las mecánicas de construcción modular para crear estructuras únicas, renovando habitaciones, muebles y hasta un refugio. La elección de las más pequeñas decoraciones también cuenta y hace la diferencia en esta adorable entrega.

El hotel, concebido por el abuelo Gustav, se encuentra en una isla mágica flotante que emerge a través de la vasta extensión del espacio. Interactuar con el ecosistema de la isla, cosechando los numerosos recursos extraños esparcidos por los campos verdes y restaurándolos, es fundamental para que el funcionamiento del lugar se mantenga a flote.

Además del abuelo Gustav, existe una constelación de estrellas que harán las veces de empleados, cada uno con sus propias habilidades y características especiales. En El Espectador probamos Hotel Galactic y comprendimos por qué últimamente los juegos cozy son tan populares, y esta acogedora propuesta no es la excepción ni desentona con esta tendencia.

Una experiencia cozy en toda la extensión de la palabra

“Cozy” traduce al español acogedor, y cuando hablamos de un videojuego cozy nos referimos a un producto que no está mediado por la competitividad. En este tipo de software no hay un ganador, ni un perdedor, solo una experiencia amable con el alma y la mente.

Así es Hotel Galactic que desde el primer fotograma (frame) invita a relajarse, pasarla bien y tener un rato acogedor junto a un título. La música, la voz de los personajes (aunque no está en español), y la atmosfera es lo suficientemente acogedora para pasar horas gestionando el mejor hotel de la galaxia.

En ese sentido, cada tarea o cada conversación con una criatura mágica se siente como una caricia virtual en medio de un mundo y una industria del Gaming tan frenética. Además, quienes sean fans del Studio Ghibli se van a sentir regocijados con las animaciones y aspecto visual de la entrega.

Más detalles, menos texto

Sin embargo, también consideramos que hay elementos que pueden mejorar, como en cualquier otra entrega. Lo primero es que si bien es un ítem ajustable y dependerá mucho de las prestaciones técnicas de su equipo, las texturas y detalles de los gráficos no eran los más pulidos.

Algo que desaprovecha por completo la inmensidad del mapa y la diversidad de objetos, colores y actividades que se pueden hacer en el juego. Tal vez le hubiera sentado bien un poco más de calidad a este apartado del gameplay, eso sí, sin decir que la propuesta sea injugable.

Por otro lado, aunque se entiende que el diálogo con los personajes y sus líneas de texto son importantes para entender la historia, se abusa un poco de este recurso haciendo algunos pasajes del juego aburridos. Sin contar con que todos los textos se deben leer, pues no hay doblaje al español.

En conclusión, y a pesar de los inconvenientes anteriores, Hotel Galactic es un adorable videojuego que vale la pena jugar al menos una vez. Promete y cumple con una apacible experiencia que lo hará sentirse bien si atraviesa un mal momento o mejor si viene con el ánimo arriba.