Esta es la nueva línea gamer de Sony, paralela a su famosa marca PlayStation

Sony es una multinacional japonesa fabricante de audio y video, computación, fotografía, telefonía móvil, productos profesionales y videojuegos. La compañía nipona desarrolló productos emblemáticos como el Betamax, el Walkman, el disco compacto y la PlayStation. Además, es uno de los líderes más importantes dentro del sector tecnológico a nivel global.

Si hay que marcar una época como la más gloriosa en términos de resultados financieros para Sony, es a partir del 2000 que tasa su valor en el mercado con una cifra de más de US$ 150.000 millones. Década que también comienza a consolidar a la marca PlayStation como la división más rentable al interior de la empresa. Contrario a Sony Mobile que solo producía pérdidas.

Eso sí, no todo ha sido color de rosas entre Sony y el Gaming, pues en 2011 el hackeo de su sistema PlayStation Network, que aloja todas las cuentas y la información de sus jugadores, ocasionó perdidas millonarias y problemas legales. Tres años después, la situación seguía siendo preocupante y los números rojos casi la dejan en bancarrota.​

Sony Computer Entertainment, Sony Interactive Entertainment (SIE) desde 2016, logró recuperar la estabilidad y después de seis años consecutivos generando perdidas, la marca de videojuegos volvió a dar ganancias. Con el auge de la PlayStation 4, 108 millones de unidades vendidas entre 2013 y 2020, y sus servicios y ventas digitales terminaron de darle forma al negocio actual, cimentado ahora en la PlayStation 5.​

Adicionalmente, y en un intento de seguir ampliando su mercado de Gaming, especialmente entre los jugadores de PC, plataforma más popular en China que cualquier modelo de la PlayStation, Sony dio a conocer su nueva línea gamer bautizada como Inzone. Un conjunto de periféricos (audífonos principalmente) pensados para jugar en el computador y la PS5.

Inzone, la nueva línea de audífonos y productos gamer de Sony

La compañía del país del sol naciente anunció la ampliación de su línea Inzone con un paquete completo de productos para los amantes de los videojuegos. Entre los nuevos modelos se destacan los audífonos Inzone H9 II, los audífonos gamer Inzone E9, el Inzone KBD-H75, el mouse Inzone Mouse-A y los mouses pads Inzone Mat-D y Mat-F.

El equipo de eSports Fnatic, participó en el diseño de estos nuevos accesorios, aportando con conocimientos profundos sobre el juego profesional. Adicionalmente, la vasta y exitosa experiencia de Sony en esta industria hace pensar que estamos ante productos de tope de gama.

En el caso de los Inzone E9, estos han sido probados en Apex Legends Global Series Year 5 Championship, un torneo de deportes electrónicos. Especialmente hechos para la comodidad y el sonido optimizado que los juegos de disparos necesitan en el ámbito competitivo.

Audífonos Inzone H9 II

Por el lado de los Inzone H9 II, son el modelo más emblemático de la línea por su sonido de alta calidad y cancelación de ruido. Incluye un micrófono desmontable e incluso botones y luces LED para ofrecer un rendimiento profesional de alto nivel, como el de los equipos eSports.

Además, con un peso de solo 260 gramos, está pensado para las largas sesiones de juego que los gamers profesionales demandan. Su conexión al dispositivo de juegos puede ser a través de USB-C y Bluetooth; ambos permitiendo una conexión de baja latencia.

Adicionalmente, es posible seguir conectado al smartphone para recibir llamadas y notificaciones. Todo esto con una duración de hasta 30 horas de batería, además de un estuche suave para guardar todas las piezas juntas y evitar pérdidas o daños.

Audífonos Inzone E9

Estos nuevos audífonos de cable, con puerto USB-C, permiten el intercambio de almohadillas con aislamiento de ruido. Incluso, incorpora las almohadillas de silicona híbrida de diferentes tamaños para usar e intercambiar durante el día. Esto especialmente para los jugadores de dispositivo móvil.

El Inzone Hub para juegos de PC permite ajustar el perfil del audio y los niveles de ecualización con audio virtual de 7.1 canales y sonido espacial 360. Todo esto con el fin de configurar el sonido según las preferencias y hacerlo una experiencia más personalizada.

Teclado y mouse gamer de Inzone

El Inzone KBD-H75, es el primer teclado gamer de Sony, brinda una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz, lo que significa una respuesta de señal ultrarrápida. Además, su sonido más limpio evita las distracciones durante la partida, evitando el popular ruido que hacen las teclas al oprimirlas.

El dial compacto permite realizar asignaciones personalizadas, como el control del volumen, lo que libera espacio para movimientos rápidos y limpios del mouse. Mouse-A tiene un peso de 48,5 gramos, batería de hasta 90 horas y una velocidad máxima de 750 IPS, lo que permite una precisión milimétrica con velocidades a nivel profesional.

Los dos nuevos mousepads Inzone Mat-F e Inzone Mat-D, brindan tela texturizada que hace micro correcciones sencillas de movimientos y posturas del mouse. Ambos desarrollados junto a los profesionales de Fnatic para lograr velocidad, precisión y estabilidad para juegos de primer nivel.