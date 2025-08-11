Esta es nuestra más sincera opinión sobre la beta abierta de Battlefield 6

La beta (versión de prueba) abierta de Battlefield 6 estuvo disponible del 8 al 10 de agosto de 2025. Foto: EA

Battlefield 6 es el próximo videojuego de una larga saga propiedad de Electronic Arts (EA) vigente desde 2002. Tuvieron que pasar cuatro años para volver a tener un título de esta serie, que tradicionalmente compite en el mismo segmento de Call of Duty. Por eso, la optimización de la nueva entrega, Battlefield 6, ha sido una de las prioridades.

Este juego funcionará a 60 fotogramas por segundo (FPS) en todas las plataformas, incluyendo la Xbox Series S. Una medida que debería ser un estándar en la industria, pero muy pocos videojuegos la garantizan. El mismo diseñador del juego, Florian Le Bihan, confirmó esta información. “Battlefield 6 funciona en todas las configuraciones, independiente si se trata de un PC, PS5 o Xbox Series X|S”.

Otro punto importante de esta nueva entrega de EA es la utilización del motor gráfico Frostbite, el mismo de la mayoría de los títulos del estudio, incluyendo la franquicia de EA Sports FC. Con esto, Battlefield 6 desestima el uso de Unreal Engine 5, el motor gráfico más utilizado entre los videojuegos de alto presupuesto.

Todo esto construye la propuesta de valor de este título que gozó de una beta (versión de prueba) abierta del 8 al 10 de agosto de 2025. La cual resultó un éxito en número de jugadores conectados en simultáneo. Más de medio millón de usuarios solo en Steam (PC), una cifra que pone en duda las ventas de Call of Duty: Black Ops 7.

Reseña de la beta abierta de Battlefield 6

El Espectador tuvo la oportunidad de participar de la versión de prueba de esta nueva entrega por medio de una Xbox Series S y esta es nuestra más sincera opinión sobre el modo multijugador online, la modalidad que estuvo disponible por tres días.

El primer aspecto a valorar -para bien- es la fluidez con la que se movió la acción en pantalla. Los 60 FPS se ven y se sienten muy bien, algo de vital importancia cuando un fotograma más o menos puede hacer la diferencia en una partida reñida.

Por otro lado, gráficamente, los ambientes del mapa se ven muy bien, sin hablar de los grandes detalles. Desde el sonido de las puertas y la madera rompiéndose, hasta la ambientación de guerra que crea una atmosfera hostil en 4K de resolución.

Juego en línea de Battlefield 6

Respecto a los diferentes modos de juego de la beta, todos nos resultaron muy parecidos, pero no por eso menos interesantes. Eso sí, creemos que las salas deberían armarse teniendo en cuenta la experiencia previa de todos los jugadores.

Además, hay partes del mapa, especialmente las que cuentan con tanques de guerra, donde es muy difícil ver a los enemigos. Si bien los indicadores de colores (verdes=aliados, azules=equipo y rojo=rivales) son claros, a veces mantenerse en pie de lucha es difícil porque no sabes desde qué lugar te están disparando.

Aun así, y superando estos problemas, Battlefield 6 promete ser uno de los mejores videojuegos de disparos de 2025. Una expectativa que hace a muchos dudar del desempeño comercial de su competencia, Call of Duty: Black Ops 7, el cual saldrá a la venta menos de dos meses después, 14 de noviembre de 2025.

En conclusión, habrá que esperar cuál de los dos juegos se impone en el mercado, ya saturado por propuestas gratuitas, aunque hagan parte del mismo género. Lo único cierto es que la saga de Battlefield revivió este año y llego para quedarse.