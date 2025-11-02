Esta fue nuestra decepcionante experiencia jugando Helldivers II en Xbox Series S

Helldivers 1, secuela directa de Helldivers II, fue lanzado para PC, PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita el 3 de marzo y 7 de diciembre de 2015. Foto: PlayStation

Estas son el tipo de reseñas que cualquier periodista quisiera evitar, pero en honor a la verdad es justo decir, crudamente, que Helldivers II en la Xbox Series S resultó tener una pésima optimización, tan simple como eso. Y entiéndase bien, no lo decimos por la consola o el videojuego en particular, sino por nuestra experiencia.

El primer exclusivo de PlayStation disponible en Xbox no tuvo el mejor aterrizaje, al menos desde este diario que tuvo la oportunidad de probarlo. Este título desarrollado por Arrowhead Game Studios fue en su momento (8 de febrero de 2024) un éxito rotundo, obteniendo más de 12 millones de copias vendidas.

Triunfo comercial que duplicó con su llegada a la X verde (26 de agosto de 2025), logrando un 50% más de ventas que las que alcanzó el juego durante su primera semana como exclusivo de PlayStation. Eso sí, las quejas vinieron desde el mismo lado que nosotros las hacemos, las limitaciones técnicas, pues el juego no mostró un buen rendimiento.

Especialmente en el modelo blanco (Series S) de la compañía estadounidense y en el que precisamente nosotros pudimos jugar. Lo que se tradujo en malos gráficos, pocos detalles visibles a simple vista y una lagueo que se prolongó más de la cuenta por más de una partida. Honestamente, una vivencia que desanima a cualquiera.

FPS por el suelo

Cuesta decir esto, pues la reputación de esta entrega de disparos en tercera persona multijugador es buena, pero su reciente versión para Xbox no está a la altura de su calidad visual acostumbrada. Incluso desde su precuela, Helldivers 1.

A lo que nos concierne, hubo muchos momentos del juego, especialmente en los desplazamientos de un punto a otro, que la experiencia se tornó muy frustrante, pues no se podía avanzar dos pasos sin vivir un bajón de frames de consideración.

Todo eso sin contar con que en ningún momento notamos una calidad de imagen digna de una consola como la Xbox Series S. Algo que no es íntegramente responsabilidad del hardware, pues hay muchos otros videojuegos de ese o mayor calibre gráfico con una optimización infinitamente superior.

Perdimos una gran historia en Xbox

Todo lo anterior empaña la gran trama que cuenta Helldivers II. La nueva amenaza en forma de Autómatas, que debe ser combatida con tropas de choque de élite. Invitando a la acción al jugador en pro de la democracia en este universo ficticio.

Eso sí, nos parece que una buena parte del entrenamiento previo fue innecesario, pues le corta la inspiración a quienes entramos al juego con la intención de ir al grueso de la narrativa en poco tiempo. Aun así, es algo que los usuarios nuevos agradecerán.

En conclusión, Helldivers II en Xbox Series S fue una decepcionante experiencia que nos dejó con un mal sabor de boca para el futuro. Si hubo problemas para optimizar este título para esta consola, ¿Qué le espera a GTA VI -confirmado para esta plataforma- el cual es mucho más exigente gráficamente? Amanecerá y veremos.