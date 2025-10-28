Entérese como con Lost Soul Aside puede vivir una aventura RPG al estilo japonés

Lost Soul Aside salió a la venta para la PS5 y PC el 29 de agosto de 2025, siendo publicado por Sony Interactive Entertainment (SIE). Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Han escuchado eso de que los videojuegos son un gusto de nicho? Aunque eso ya no es del todo cierto, pues existirán casi 4.000 millones de gamers para finales de 2025, Lost Soul Aside es uno de esos juegos que ejemplifica muy bien eso de que “el Gaming es de nicho”. Y entiéndase bien, no estamos diciendo que este título disponible para la PlayStation 5 y PC desde el 29 de agosto de 2025 sea una mala propuesta, esté mal hecho o no nos haya gustado, pero sí creemos firmemente que puede ser mejor valorado por su público objetivo.

Si bien pertenece al género de juego de rol (RPG por sus siglas en inglés) su estilo japonés lo hace una pieza de arte de alto calibre que no se acomoda al paladar gamer de cualquiera. Por ejemplo, una de las características más comunes en estas entregas son las secciones de texto demasiado largas o la interrupción continua del gameplay. Y aunque eso pueda funcionar, y sea algo a lo que están acostumbrados los jugadores de esta clase de videojuegos, desde El Espectador nos pareció que era algo que opacaba elementos que nos eran mejores.

¿Qué es lo mejor de Lost Soul Aside?

Lo primero que queremos resaltar de este juego hecho por Sony Interactive Entertainment (SIE), casi en exclusiva para la PS5, son sus físicas de movimiento. A pesar de que carecen de realismo, pues esa no es la propuesta, le da dinamismo al traslado de los personajes de un lugar a otro y sin dudas le da un aire fresco al sistema de combate que aparece muy rápido para no dejar caer el ánimo con tanto texto.

Y siguiendo con las batallas en Lost Soul Aside, nos parecieron el mejor elemento de la entrega, pues contrarresta muy bien con la constante irrupción de cinemáticas en el gameplay. Incluso, debemos confesar que saber que nos esperaban más combates a medida que fuéramos avanzando en la historia nos hizo dedicarle más horas de las regulares a esta interesante, pero anichada propuesta.

La historia presenta a Kaser y su hermana menor, Louisa, quienes quedaron huérfanos durante la guerra entre el Imperio de Celestria y el Reino de Frosthold y ahora se unen al GLIMMER, un grupo de resistencia liderado por Selene. El alma de Louisa es reclamada por los Voidrax, así que decididos a salvar a Louisa y al resto de la humanidad, Kaser y sus compañeros se embarcan en un peligroso viaje.

Lost Soul Aside y su calidad visual

El desarrollo de este juego comenzó en 2014 tomando más de 10 años la elaboración del videojuego a SIE y a la desarrolladora china Ultizero Games. Esto se debió en gran medida a la inexperiencia inicial de su director Yan Bing, pues cuando empezó a trabajar en la propuesta aún era estudiante, por lo que era necesario un tiempo para formar al equipo, estableciéndose definitivamente en 2021.

Junto a los desarrolladores, Yang alguna vez comentó que la historia evolucionó con el tiempo, explicando que si bien el primer tráiler transmitía una sensación de soledad, el juego final presenta compañeros que acompañan y apoyan al protagonista a lo largo de su viaje ¿Resultado final? Una de las mejores renderizaciones hechas con el motor gráfico Unreal Engine 4 que hemos visto en este periódico.

Eso sí, Lost Soul Aside no gozó de buenas críticas de parte de la prensa, pues apenas pudo obtener una media de 59/100 en Metacritic, siendo mejor valorado en su versión para la consola de Sony que para computador. Por eso reafirmamos nuestra opinión con la que comenzamos esta reseña en que tal vez para las personas indicadas, alejado del escrutinio público del éxito comercial, este título gozaría de mejor reputación, incluso entre quienes no somos fans de los RPG’s japoneses.

En conclusión, esta entrega está dirigida a un público muy específico, por eso creemos que fuera del mercado de gamers fieles amantes a los juegos de rol, Lost Soul Aside no llama demasiado la atención. Eso sí, si usted es de esos jugadores que nació, creció y maduró con este tipo de juegos, esta puede ser su siguiente gran historia en el Gaming. Una que lo vuelva a conectar con sus raíces y su niño o niña interior.