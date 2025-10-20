A.I.L.A, un videojuego brasileño, es una gran mezcla entre terror y misterio

A.I.L.A tiene algunos de los mejores gráficos que hemos visto en un juego. Foto: Steam

Desde el primer fotograma, A.I.L.A logra ser increíblemente realista. Desde la sangre, pasando por los tatuajes del protagonista, hasta llegar a la escenografía, todo se siente como una verdadera película de terror en la que el jugador es el personaje principal. Ese es su principal objetivo y lo cumple a cabalidad.

Sin embargo, hay otros aspectos, más relacionados con lo que debería ser un juego, que no se desenvuelven tan bien en esta entrega desarrollada por el estudio brasileño Pulsatrix Studios y distribuida por Fireshine Games. Por ejemplo, el gameplay se mueve muy lento. Entendemos que eso le da dramatismo, pero a veces es un recurso demasiado repetitivo.

Volviendo a su trama, este título de terror en primera persona, ambientado en un futuro cercano lleno de tecnología inmersiva, cuenta la historia de un testeador de videojuegos quien trabaja para una IA ficticia. En el camino, el protagonista ve explotar sus miedos más profundos, mientras diferencia lo virtual de lo real.

Esta es la narrativa de A.I.L.A un juego disponible para PS5 y PC a través de Steam. Esta es la reseña de El Espectador sobre esta nueva propuesta de miedo; muy pertinente por estos días y a poco tiempo de la celebración de Halloween. Una noche no solo para salir de fiesta, pedir dulces o maratonear películas de terror.

¿Qué tal nos fue jugando A.I.L.A en PC?

Nos parece que el comienzo del juego es un acierto. Es un rápido y contundente llamado a la acción que se desenvuelve con un misterio que invita al gamer a seguir jugando. Eso le da a la entrega el impulso suficiente para que los usuarios se queden con ella.

Por otro lado, hasta en la configuración gráfica más modesta se pueden visualizar y escuchar los detalles más pequeños. El agua en el piso, las texturas y por supuesto las heridas de los personajes se sienten como propias, pues están muy bien renderizadas.

Eso sí, nos parece que el punto de foco de la vista del protagonista se pierde un poco, y reiteramos, lo entendemos, es parte de hacer sentir perdido al gamer, pero a veces es un recurso tan sobre utilizado que es difícil hacer llevar a cabo algunas acciones en el juego.

Conclusiones de nuestra experiencia jugando A.I.L.A

En líneas generales, nos parece que este videojuego de terror, dentro de muchos otros videojuegos, cumple muy bien narrativamente. En algunos apartados de la historia deja un mal sabor de boca y eso se agradece, pues lo hace una vivencia inmersiva.

Sin embargo, también pensamos que hay muchas características de la jugabilidad que pudieron ser mejores. Desde darle un ritmo más acelerado en ciertas partes, hasta tener mejores mecánicas de movimiento, esta entrega pudo dar mucho más en ese aspecto.

En conclusión, A.I.L.A puede ser una gran parada para los gamers durante este Halloween de 2025. No obstante, no es la propuesta más destacada por su gameplay, caso muy contrario a lo que ocurre con su trama, llena de misterio, secretos y terror.