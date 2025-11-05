Estas son las impresionantes ventas de Donkey Kong Bananza y Mario Kart World

Nintendo Switch 2 a la venta en Japón. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Este martes 4 de noviembre de 2025, Nintendo presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de su actual año fiscal. En ellos, la marca de Gaming reafirmó a la Nintendo Switch 1 como la tercera consola más vendida de la historia y la segunda en su haber, pero también tuvo noticias sobre su plataforma de décima generación.

De esta última se han comercializado 10,36 millones de unidades del 5 de junio, fecha de lanzamiento, al 30 de septiembre, fecha de corte del tercer trimestre. Esta cifra supone un promedio de más de tres millones de consolas cada mes, una cifra más que positiva, incluso comparándola con la primera Switch y otras plataformas.

Esto ha provocado un reajuste en las expectativas de Nintendo frente a la cantidad de sistemas de juego que la compañía espera comercializar de aquí a marzo de 2026, final de su actual año fiscal. Antes, las proyecciones situaban a la Switch 2 en un poco más de 15 millones de unidades, ahora ronda los 20 millones en el mismo periodo de tiempo.

¿Cuántos juegos se han vendido para la segunda Switch?

Respecto a los títulos, un rubro que le deja aún más dinero a Nintendo que la propia venta de consolas, el 92% de los dueños de una Nintendo Switch 2 también compraron una copia -sea digital o en físico- de Mario Kart World, la entrega insignia.

Según la información emitida por la compañía nipona, se han despachado 9,57 millones de copias del popular videojuego de carreras. Lo sigue Donkey Kong Bananza con 3,49 millones, un juego que podría ganar el premio a juego del año.

En total, han sido 20,62 millones de títulos vendidos para la Nintendo Switch 2, una cifra que aún dista mucho de los más de 1.400 millones de entregas distribuidas para la primera híbrida de Nintendo, pero que habla de un éxito contundente entre las dos.

La Switch 2 es más exitosa que la PS5 y PS4

Como les contábamos más arriba, en un poco más de tres meses la Nintendo Switch 2 ha vendido más que su antecesora e incluso que la PS5 y PS4. En concreto, la primera Switch ni siquiera alcanzo el millón de sistemas comercializados.

Y aunque fueron mejores las cifras de PlayStation 5 (7,8 millones de unidades) y la PlayStation 4 (7,5 millones), lo de la Switch 2 es un éxito rotundo y sin apelativos. Mucho más sí se tiene en cuenta su reciente lanzamiento y pocos juegos exclusivos.

En conclusión, parece que la Nintendo Switch 2 no tiene límite y aún no hay quien o que la pare. Habrá que esperar si su ritmo de ventas se mantiene en 2026 y logran la meta de 19 millones de máquinas despachadas, una tarea más que posible.