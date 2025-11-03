Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus en noviembre

Stray (PlayStation Plus), Call of Duty: Black Ops 7 y Football Manager 26 (Xbox Game Pass) son las grandes incorporaciones este mes a los servicios por suscripción de las consolas. Foto: El Espectador

Penúltimo mes del año y como ya en costumbre en El Espectador, acá le traemos los títulos que se anexan a los catálogos de los servicios por suscripción Xbox Game Pass y PlayStation Plus. El primero fuertemente criticado luego de su brusca subida de precio justo antes del lanzamiento de la ROG Xbox Ally, lo que llevo a una masiva cancelación de la membresía y la vigencia del precio anterior para usuarios antiguos. Además, el cambio de algunas características en cada uno de los planes, Essential, Premium y Ultimate, tampoco cayó bien.

Por su lado, PlayStation Plus sigue fortaleciendo su catálogo con sus grandes entregas exclusivas de generaciones anteriores, como fue el caso de The Last of Us: Part II en septiembre y Silent Hill 2 remake en octubre de 2025. Incluso, manteniendo un precio menor en su plan más costoso en comparación con Game Pass. Una característica que hasta hace muy poco era al contrario, pero que ahora dio un giro de 360 grados. Sin más preámbulos, estos son los videojuegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus este noviembre de 2025.

Juegos de Xbox Game Pass en noviembre

1000xResist (4 de noviembre) disponible en Xbox Series X|S y PC.

Football Manager 26 (4 de noviembre) estreno de día uno.

Dead Static Drive (5 de noviembre) disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Whiskerwood (6 de noviembre) PC.

Egging On (6 de noviembre) disponible en Xbox Series X|S y PC.

Voidtrain (7 de noviembre) disponible en Xbox Series X|S y PC.

Winter Burrow (12 de noviembre) disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Call of Duty: Black Ops 7 (14 de noviembre) estreno de día uno.

Moonlighter 2: The Endless Vault (19 de noviembre) disponible en PC.

Monsters are Coming: Rock and Road (20 de noviembre) disponible en nube, Xbox Series X|S y PC.

Sin lugar a dudas, los títulos que se llevan la mayoría de las miradas de nuevos y antiguos suscriptores de Xbox Game Pass son Football Manager 26 y Call of Duty: Black Ops 7, ambos estrenos de día uno. Especialmente este último que espera poder hacerle frente al estruendoso éxito de Battlefield 6 de Electronic Arts.

Juegos de PlayStation Plus en noviembre

Stray (PS5 y PS4)

EA Sports WRC 24 (PS5)

Totally Accurate Battle Simulator (PS5 y PS4)

Todas estas entregas están disponibles en los tres planes de la membresía de PlayStation y todos sus clientes podrán jugarlas a partir del 4 de noviembre de 2025. Con el paso del mes se conocerán las propuestas tanto del plan Extra, como del plan Deluxe, el cual siempre incluye un clásico de la PlayStation 1 o PlayStation 2.