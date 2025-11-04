Nintendo Switch está un paso de ser la segunda consola más vendida de la historia

La versión original de la Nintendo Switch 1 fue estrenada en septiembre de 2017, luego vino el modelo Lite (completamente portátil) dos años después, y finalmente la consola con pantalla Oled en 2021. Foto: Pexels

La Nintendo Switch 1, lanzada originalmente en septiembre de 2017, está 10.000 unidades de superar la cifra de ventas de la Nintendo DS, estrenada en 2004. De lograrlo, la primera consola híbrida de Nintendo se convertiría en la segunda plataforma de juegos más vendida de la historia y la primera de la empresa nipona.

Así lo dio a conocer Nintendo en su último reporte financiero, publicado este martes 4 de noviembre de 2025. Contando solo hasta el 30 de noviembre, cierre del tercer trimestre del actual año fiscal, se han comercializado 154.010.000 Switch 1, posicionándola tan solo a 10.000 unidades (154.20.000) de la Nintendo DS.

La cual hasta el momento de escribir esta nota es el segundo sistema de Gaming más despachado de toda la historia, solo por detrás de la PlayStation 2, estrenada en el año 2000 y vendedora de 160 millones de consolas. Un número alcanzable para el primer modelo de la Switch, considerando su actual vigencia en el mercado.

Lo que sí parece casi un hecho es que la Nintendo Switch 1 será más temprano que tarde la consola más exitosa en la historia de la gran N roja de los videojuegos. Mucho más sí se tiene en cuenta la proximidad con la época navideña, temporada perfecta para comprar y regalar una plataforma competente como la Switch 1.

Nintendo Switch 1 ¿La más vendida de la historia?

Cuando aquello ocurra, el próximo sistema a vencer será la PS2 de Sony, multinacional que actualizó en 2024 las ventas de este hardware, pasando de 155 millones a 160 en un año en el cual el sistema ya se encontraba discontinuado.

Sea cual sea el caso, las cifras reales de la primera Switch ya hablan de una de las tres consolas más vendidas de todos los tiempos. Una propuesta que conquisto el corazón y el bolsillo tanto de jugadores casuales y dedicados, por su “practicidad”.

La posibilidad de poder jugar tanto en modo portátil como en sobre mesa, solo o con otra persona, es una idea que solo Nintendo ha logrado convertir en una idea de miles de millones de dólares. Una fórmula ahora replicada por la Nintendo Switch 2.

La Switch 2 también se vende como pan caliente

Siguiendo con la información emitida por Nintendo este martes, también fue de conocimiento público los números de venta de la actual plataforma de la marca. Desde su lanzamiento -5 de junio- se han comercializado 10 millones de unidades.

Para ser exactos y justo 10,36 millones de Nintendo Switch 2 se han despachado en un poco más de tres meses. Una cifra más que favorable considerando las expectativas de Nintendo, las cuales igualmente ya eran muy ambiciosas antes de conocerse estos números.

Por lo que no es descabellado pensar que la Switch alcance o incluso supere los 20 millones de unidades vendidas por lo menos de aquí a marzo de 2026, fecha en la que termina el actual año fiscal de la empresa japonesa, o incluso antes de terminar 2025.

En conclusión, parece que la transición entre el primer y segundo modelo de la consola híbrida de Nintendo fue más fácil de lo que esperaban. Algo que luego de casi cinco años ni PlayStation (PS5) ni Xbox (Series X|S) han logrado tener.