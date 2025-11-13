Estas son las multimillonarias cifras del Gaming durante los últimos 30 años

Resume e infórmame rápido

Mucha agua ha corrido por debajo del molino desde 1995 hasta 2025 en el Gaming. Según los ingresos de esta industria a nivel mundial que Statista recolectó durante los últimos 30 años, para mediados de la década de 1990, este era un mercado de apenas USD 30.000 millones. Nada despreciable, pero sin punto de comparación con los USD 195.000 millones que se proyectan al final este año. Lo anterior habla de una tasa de crecimiento anual compuesta de 6,5%, casi idéntica a la tasa promedio del PIB de India durante el mismo periodo de tiempo.

En palabras concretas, los juegos son uno de los negocios más grandes, rentables y con más futuro del mundo. De acuerdo con las proyecciones de un reporte de Grand View Research, este mercado será de más de USD 505.000 millones en 2030. Lo anterior marca una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,7% en apenas cinco años. De cumplirse, los videojuegos se convertirían en la industria del entretenimiento más importante del globo terráqueo, incluso superando lo que hoy ya marca el contenido en streaming (Netflix, Spotify, entre otras).

Siguiendo con cifras de Newzoo y PricewaterhouseCoopers (PwC), dos consultoras de mercado británicas, aunque el aumento en los ingresos del Gaming se ha mantenido estable y constante en las últimas tres décadas, hubo dos momentos en los que la aguja se disparó, representando tiempos de vacas gordas para el negocio. La industria pasó de facturar USD 39.000 millones en 1999 a USD 50.000 millones en el 2000; un crecimiento de USD 11.000 millones en apenas un año. El segundo momento es aún más beneficioso.

De 2020 a 2021, mientras el mundo vivía una pandemia que ralentizo, paró o incluso quebró más de un negocio, el Gaming logró generar USD 16.000 millones. Paso de los USD 159.000 millones el mismo año que se estrenó la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S a los USD 175.000 millones 365 días después. Y a pesar de que el crecimiento se normalizó en 2022 (USD 178.000 millones) e incluso tuvo su única caída en los últimos 30 años de 2009 (USD 86.000 millones) a 2010 (USD 80.000 millones) siempre ha sido un mercado pujante.

En conclusión, señalar a un juego o una consola como el eje central de estos resultados financieros sería muy reduccionista de nuestra parte. Lo que hoy todos conocemos de la industria de los videojuegos ha sido el resultado del trabajo de miles de personas que se ha esforzado y aún se siguen esforzando por hacer del Gaming lo que es ahora. Un sector que más allá de los números, a veces tan fríos, ha inspirado millones de grandes historias, incluso algunas dignas de las mejores películas de Hollywood y las más desgarradoras series de televisión.