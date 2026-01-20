Este es el PC gamer portátil edición limitada inspirado en Hideo Kojima

Hideo Kojima es uno de los grandes creadores de videojuegos en la era moderna. Foto: Cortesía: Asus ROG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El genio de los videojuegos tiene su propio computador. Asus y su línea gamer, Republic of Gamers (ROG), anunciaron una colaboración con el estudio de Kojima Productions, propiedad del desarrollador japonés de juegos Hideo Kojima.

Es la ROG Flow Z13-KJP, la cual sale al mercado junto con una nueva gama de periféricos KJP. ROG y Kojima Productions, los cuales están impulsados por la creación de productos y experiencias diseñadas a la medida de los jugadores.

La Flow Z13-KJP es el resultado de la colaboración entre dos marcas dedicadas a la búsqueda de experiencias para los gamers. El símbolo Ludens de este estudio de Gaming representa a “aquellos que juegan” con un diseño del artista Yoji Shinkawa.

Diseño del computador de Hideo Kojima

Cuenta con recortes angulares en el chasis de aluminio fresado mediante CNC y usa fibra de carbono. “Quería crear un dispositivo que perteneciera a Ludens, e integré eso en este diseño de PC”, manifestó Yoji Shinkawa.

Esta laptop (PC portátil) cuenta con su propia maleta de transporte única, empaque personalizado, adaptador de corriente a medida y un tema exclusivo de Armoury Crate.

El poder del portátil de Hideo Kojima

Respecto a sus especificaciones técnicas, la Flow Z13-KJP posee un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 y una tarjeta gráfica Radeon 8060S. Ambos integran 16 núcleos de CPU Zen 5 y 40 unidades de cómputo de GPU RDNA 3.5 en un solo chip.

A diferencia de los sistemas tradicionales, cuenta con una arquitectura de memoria unificada que permite la asignación dinámica de 128 GB de memoria RAM. Esto optimiza el rendimiento en tareas creativas y, por supuesto, para jugar videojuegos.

Con una NPU con 50 TOPS de potencia, puede ejecutar Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) localmente para una mayor productividad y seguridad. Su pantalla es de 13,4 pulgadas, resolución 2.5K y 180 Hz de tasa de refresco, además de un teclado desmontable.

Periféricos de Hideo Kojima

Aparte de la ROG Flow Z13-KJP, la colaboración con Kojima Productions también ha dejado una familia de accesorios para PC. Los ROG Delta II-KJP son un par de audífonos en color blanco. El ROG Keris II Origin-KJP Edition, un mouse ergonómico en dorado, gris y blanco, y el ROG Scabbard II XXL-KJP, un mousepad premium.

Títulos famosos de Kojima Productions

Metal Gear Solid 3: Subsistence (2005)

Metal Gear Online (2008)

Castlevania: Lords of Shadow (2010)

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D (2012)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

Death Stranding (2019)

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.