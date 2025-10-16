ROG Xbox Ally: La X verde del Gaming lanza su primera consola portátil con Asus

La ROG Xbox Ally X, de color negro, y la ROG Xbox Ally, de color blanco, ya están disponibles en Colombia y el mundo. Foto: Cortesía: Asus

Con un precio de COP 2.599.900 por el modelo base (ROG Xbox Ally) y COP 4.099.900 por la versión más equipada (ROG Xbox Ally X), Asus y la X verde de los videojuegos presentaron su nueva consola portátil. Esta vez con las lecciones aprendidas de la Asus ROG Ally, Asus ROG Ally X y el software inconfundible y característico de uno de los tres gigantes de la industria, Xbox.

El lanzamiento se llevó a cabo este jueves 16 de octubre de 2025 a nivel global, siendo Colombia uno de los primeros países en el mundo en tener a la venta la nueva plataforma de juegos. A lo largo de todo el territorio nacional este sistema estará disponible tanto en el e-commerce de Asus como en sus principales distribuidores oficiales, como lo son Alkosto. Ktronix, Falabella, Éxito y Cencosud.

“En esta nueva generación queríamos llevar la experiencia al siguiente nivel, pero sabíamos que no podíamos hacerlo solos: esta colaboración revolucionaria con el equipo de Xbox nos ha permitido ofrecer a los usuarios de PC y consola una experiencia familiar, que combina lo mejor de Windows con el espíritu de Xbox y la experiencia en Gaming para PC de ROG”, dijo Diego Fernández, director de marketing y líder de E-commerce de Asus Latam.

Estas son las principales características de la nueva ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X y nuestras primeras impresiones del equipo luego de haber tenido acceso anticipado a él. Con especial mención a su nuevo diseño que favorece el juego tipo consola y la interfaz de plataforma domestica que era uno de los aspectos más pedidas por los usuarios en comparación con otras opciones en el mercado de PC’s de mano.

ROG Xbox Ally X (negra)

Procesador: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Memoria RAM: 24 GB

Almacenamiento interno: 1 TB de SSD

Resolución en pantalla: 1080p

ROG Xbox Ally (blanca)

Procesador: AMD Ryzen Z2 A

Memoria RAM: 16 GB

Almacenamiento interno: 512 de SSD

Resolución en pantalla: 720p

“Estos dispositivos combinan lo mejor de Asus, Xbox y Windows para crear una experiencia portátil. Con compatibilidad con Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass y Xbox Remote Play, la línea ROG Xbox Ally facilita más que nunca llevar tu biblioteca contigo, ya sea en casa, de viaje o en cualquier lugar. Los comentarios de nuestros usuarios nos ayudaron a definir el rumbo”, fueron las palabras de Xbox.

A primera vista, sí parece una verdadera consola portátil

Al encender el dispositivo, los jugadores ingresan directamente a la experiencia Xbox en pantalla completa. La compatibilidad con Windows 11 permite acceder a otras tiendas de juegos para PC como Steam, Epic Games, entre otras. Además, los gatillos de la versión Ally X mejoran la respuesta háptica en los juegos compatibles; sean de disparos como Fortnite o Call of Duty o de carrera como Forza Horizon 5.

“Cada disparo, cada acción, se siente más real y conectado, como los controles que los jugadores de Xbox ya conocen y aman. Con esta serie, ROG y Xbox redefinen lo que significa jugar cómodamente en un dispositivo portátil: la experiencia más inmersiva y ergonómica que se haya creado jamás para una consola portátil”, concluyó la multinacional taiwanesa durante el evento de lanzamiento.

Respecto a su batería, de acuerdo con Asus, puede durar hasta 110% más que la ROG Ally X, ofreciendo una experiencia de juego fluida y prolongada tanto conectada al cargador como completamente inalámbrica. Estas son las primeras conclusiones de El Espectador sobre el primer sistema de juegos portátil en la historia de Xbox. Espere muy pronto la reseña de este nuevo producto en la sección de videojuegos.