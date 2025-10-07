Este es el videojuego que inspiró “Tron: Ares”, la nueva película de Disney

Tron: Catalyist, videojuego de la serie TRON, lanzado en 2025 para consolas de novena generación (Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch 1). Foto: Nintendo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si bien todo comenzó con un juego de 1982 para arcade (maquinitas) llamado Tron y basado en una película de ciencia ficción con el mismo nombre y del mismo año, en realidad el nombre “Tron” hace referencia a una extensa franquicia que se expande más allá del cine y el Gaming. Incluso, la propia trama de la cinta está muy relacionada con los videojuegos.

La historia plantea un dilema moral, social y tecnológico al mostrar un escenario en el que los humanos pierden el control de una “inteligencia virtual” creada por ellos mismos. Aunque el filme que inspiró el primer título tuvo un éxito moderado en taquilla, fue bien recibido por la crítica que exaltó la creatividad de sus imágenes y la trama profunda.

Casi inmediatamente después de su estreno, se lanzó al mercado la primera entrega bajo esta propiedad intelectual (IP), siendo el primero de muchos juegos de esta franquicia. Acorde a las dinámicas del mercado gamer en los años 80, tan solo un año después (1983) Discs of Tron se convirtió en el segundo videojuego de la serie, también disponible para arcade.

Sin embargo, parece que este segundo intento no le fue tan bien y fue una de las víctimas de la crisis de los videojuegos en 1985, pues no fue hasta casi dos décadas después que se lanzó un tercer título de la saga, esta vez Tron 2.0. Este estuvo disponible para las consolas de quinta generación -Xbox, PlayStation 2 y Nintendo GameCube- además de para computador (PC).

¿Cuál es la relación de Disney con la serie de Tron?

Aunque no lo parezca, por su estilo futurista y adulto, la marca de “Tron” y todos los productos asociados a ese nombre le pertenecen a Walt Disney Company desde la creación de su primera película y primer videojuego en 1982. Pero no fue hasta casi 30 años después que se convirtió en una IP relevante para la compañía estadounidense.

En 2010, ya en la era de la Xbox 360 y la PlayStation 3, Disney, a través de su división de Gaming, lanzó el juego Tron: Evolution inspirado en la película “Tron: Legacy” estrenada ese mismo año. Para ese entonces cada filme marcaba el ritmo de lanzamiento de cada título. Por eso, no fue hasta 2023 que apareció en el mercado una nueva entrega de Tron.

Esta vez se trató de Tron: Identity, un videojuego de puzle (rompecabezas) que solo se pudo jugar en la Nintendo Switch 1 y PC. Un género muy diferente al de los juegos anteriores, pues siempre fueron de lucha y de disparos, al menos en la mayoría de su contenido.

Versiones modernas de los juegos de Tron

Finalmente, en junio de este año se estrenó TRON: Catalyst; un título de acción y aventura con combates cuerpo a cuerpo y carreras de motos con luz. Tal vez el elemento más reconocido de esta franquicia y que lo pone en la lupa de propios y extraños, sean gamers o no.

Está disponible tanto para PS5, Nintendo Switch 1 y Xbox Series X|S, como para PC. Además, como ya es costumbre, compaginó oportunamente con “Tron: Ares”, la nueva película de este universo cinematográfico lleno de misterios, tecnología y Gaming.

Como todas las anteriores, la cinta estará a cargo de Walt Disney Pictures y contará la rivalidad entre dos empresas tecnológicas por crear y luego detener a una inteligencia artificial (IA) capaz de acabar con el mundo. Una narrativa asociada a teorías conspiranoicas de la realidad actual.

La película estará en todos los cines del mundo a partir del 10 de octubre de 2025 y se especula que pueda ser la base para un nuevo videojuego de la franquicia. Tal vez aprovechando las bondades técnicas de tecnologías actuales como la realidad virtual, la realidad aumentada y la inmersión del Gaming; aspectos mucho más pulidos que en 1982.