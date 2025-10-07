Sonic, el erizo azul, firmó un acuerdo histórico con los Juegos Olímpicos

Portada del videojuego Sonic en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Foto: Tokyo 2020

Sega ha vuelto al ojo público luego del estreno de su videojuego Sonic Racing Crossworlds el 25 de septiembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y hasta Nintendo Switch 2. No solo por su polémica publicidad exaltando su juego y dejando muy mal parado a Mario Kart World, la entrega de carreras tipo arcade de Nintendo y exclusiva de su consola híbrida.

Si no también por el regreso a la fama, al menos desde el estreno de un nuevo juego, de Sonic the Hedgehog, el famoso erizo azul del Gaming. Y esta vez por cuenta de un acuerdo entre Sega, compañía dueña de los derechos de imagen de Sonic, y el Comité Olímpico Internacional (COI) la institución deportiva organizadora de los Juegos Olímpicos.

En concreto, se trata de un convenio plurianual para ayudar a atraer miradas de los gamers hacia las justas olímpicas y a su vez miradas deportivas hacia IP (propiedades intelectuales) de los videojuegos como lo es Sonic, el erizo azul. Toda la estrategia ha sido celebrada con una imagen llamada “Five Rings” que mezcla los colores de los anillos olímpicos con la silueta del carismático personaje.

Declaraciones del Comité Olímpico Internacional

“Pone de relieve el vínculo entre Sonic y los valores esenciales de los Juegos Olímpicos: excelencia, respeto y amistad”, publicó el COI en un comunicado oficial. Todo esto previo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 y por supuesto la justas de verano en Los Angeles 2028.

“Al combinar los mundialmente conocidos anillos olímpicos con el querido personaje de Sonic, creamos nuevas oportunidades para que los fans de todas las edades vivan el espíritu deportivo y lúdico de formas únicas e inolvidables”, expresó Elisabeth Allaman, subdirectora general de TMS del COI.

Además de la imagen y el contrato entre Sega y el COI, se espera que ambas organizaciones puedan lanzar productos licenciados con cada una de las marcas. Todo con la intención, según Shuji Utsumi, presidente de la empresa de Gaming, de estrechar aún más los lazos entre los videojuegos y el deporte. Una relación muy popular por estos días por cuenta de los deportes electrónicos (eSports), pero en la que Sonic es un experto desde hace años.

Anteriores convenios entre Sonic y los Juegos Olímpicos

En 2007, nació una de las colaboraciones más atípicas en la historia de esta industria. Sonic y Mario -acérrimos rivales durante la guerra de consolas entre Sega y Nintendo entre 1987 y 1994- se unieron para darle cara a un título que emulaba los Juegos Olímpicos.

Este fue Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, una entrega disponible solo para la Nintendo Wii y la Nintendo DS (portátil). Como su nombre lo indica, consistía en algunas pruebas reales de las justas olímpicas, pero disputadas por personajes icónicos de Sega y Nintendo, como lo son Sonic y Mario.

Fue tan bueno el recibimiento de esta entrega, que dos años después se lanzó al mercado Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. Al igual que el anterior, consistía en competir en disciplinas propias de este evento deportivo, pero bajo la piel de personajes de estas dos multinacionales japonesas.

La historia se repitió para Londres 2012, Sochi 2014, Río 2016 y Tokio 2020. Eso sí, la saga se interrumpió para París 2024, pues no hubo un videojuego de Sonic y Mario para los Juegos Olímpicos más recientes. Dado el nuevo convenio entre Sonic y el COI ¿Habrá un juego llamado Sonic en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028?

Habrá que esperar, pero el solo hecho de que las próximas justas olímpicas coincidan con los 20 años de esta saga, hace presagiar que el popular erizo azul tendrá muchas piscinas, estadios y recintos deportivos que visitar en la ciudad californiana y estadounidense.