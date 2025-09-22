Esto es todo lo que sabemos sobre la película inspirada en The Sims

The Sims es una de las franquicias más famosas y exitosas de Electronic Arts. Foto: Xbox Wire

The Sims (Los Sims en español) es una saga de juegos de simulación social, diseñados por Will Wright y desarrollados inicialmente por Maxis. Hoy le pertenece a Electronic Arts (EA) y cosecha más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo. Además, es la franquicia de videojuegos para PC más vendida de la historia.

The Sims 4, el título más reciente, es el más comercializado de la serie, con aproximadamente 40 millones de copias despachadas. Sin embargo, fueron las entregas anteriores, The Sims, The Sims 2 y The Sims 3 las que lo popularizaron como el juego de simulación más exitoso de los últimos 25 años.​

Aunque el contenido base es gratuito, las expansiones, las cuales contienen las actividades que los jugadores más hacen, son de pago, al igual que algunos elementos estéticos para los avatares. Estos personajes -llamados “Sims”- interactúan entre ellos tanto en casas, lugares públicos y actividades concretas.

Como está ocurriendo desde el estrepitoso éxito de “Super Mario Bros: La Película”, The Sims se une a la tendencia de adaptar títulos de Gaming para el cine. No obstante, lejos de lo que los fans esperan, parece que este nuevo largometraje tendrá muchas diferencias con la entrega y sus distintas temáticas presentes.

¿Cómo será la película de The Sims?

LuckyChap, la productora de Margot Robbie, y Amazon MGM Studios serán los responsables de este nuevo filme. Estas dos empresas también trabajaron en las cintas de Barbie y Minecraft, por lo que los fanáticos se pueden dar una idea de como se llevará a cabo este proyecto.

“Es una de esas cosas de las que no puedo hablar mucho, porque va a ser única. Y es como si la gente se preguntara: “¿Cómo podría ser una ‘Película de LEGO’?”, hasta que la vieron”, expresó Roy Lee, productor de cine, en una entrevista con TheDirect.

De acuerdo con información de EA, Amazon MGM Studios y LuckyChap llevan trabajando en esta idea desde septiembre de 2024. Y se espera que pueda estar lista para proyectarse en salas de cine durante 2026. Un año ya cargado de películas importantes como: “Toy Story 5″, “Super Mario Galaxy” y “Los Vengadores”.

¿A qué se asemejará la película de The Sims?

“Estoy trabajando con Margot Robbie. Y el público probablemente se preguntaba: “¿Qué podría ser una película de ‘Barbie’?”. En un punto intermedio entre ‘La Lego Película’ y ‘Barbie’, estará la película de Los Sims", concluyó Roy Lee.

La franquicia de videojuegos de The Sims existe desde el 2000, pero no fue hasta siete años después que sus desarrolladores comenzaron a plantear seriamente la posibilidad de una película basada en el juego. Un género poco relevante por el cine hasta hace un poco más de cinco años.

En conclusión, habrá que esperar que avances trae consigo este filme y que tal se perfila frente a otras propuestas, tanto paral a gran pantalla, como para la televisión. Parece el Gaming cada vez sale más de las consolas y se consolida como un estilo de vida.