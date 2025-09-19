Parece que Microsoft Flight Simulator 2024 llegará a la PS5 edición 30 aniversario

Microsoft Flight Simulator 2024, como su nombre lo indica, es un simulador de vuelo desarrollado, publicado y distribuido por Xbox Game Studios para Xbox Series X|S y PC. Foto: Xbox

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Microsoft Flight Simulator 2024 es un videojuego de simulación aerea hecho por Asobo Studios y propiedad de Xbox Game Studios. Es la secuela de Microsoft Flight Simulator (2020) y fue lanzado el 19 de noviembre de 2024 para Xbox Series X|S y PC. Es decir, hasta hoy, es un exclusivo de la X verde y hasta hace muy poco solo disponible para computador.

Incluso, sus inicios como franquicia se remontan al sistema operativo Windows 98 y no fue hasta esta entrega que el juego se pudo disfrutar en consolas de Xbox. Además, incluyó, un modo carrera, al estilo EA Sports FC 26, para ir superando pruebas de manejo con toda clase de aeronaves. Desde avionetas pequeñas, hasta aviones comerciales de gran tamaño.

Ahora, la gran novedad, a casi un año de su lanzamiento para Xbox Series X|S, es su posible inclusión en el catálogo de la PlayStation 5 de Sony. Algo que si bien sería una gran noticia para el mundo de los videojuegos, no sería una extrañeza en la industria actual, pues no sería el primer exclusivo de Xbox en estar disponible para jugadores de la PS5.

Adicionalmente, se presume que de confirmarse esta información es posible que el título también tenga una versión para la PS5 Pro, pues su exigencia gráfica compaginaría perfectamente con la potencia de la consola de Sony. Algo también conveniente, pues la multinacional de Gaming acaba de anunciar nuevas unidades de la PlayStation 5, edición 30 aniversario en Colombia.

¿Cuándo sale Microsoft Flight Simulator 2024 para PS5?

Parece que el 19 de noviembre de 2025, justo un año después de su estreno en Xbox, llegaría Microsoft Flight Simulator 2024 a la consola de la competencia. Incluso, tendrían listo un stock para versiones en físico, aprovechando la popularidad de la saga.

De ser cierto, esto tendría que ser anunciado por Sony en un State to Play de finales de septiembre, principios de octubre o durante el Tokyo Game Show 2025; la feria de videojuegos más importante del país del sol naciente. Lugar donde también se presume se podrá anunciar el nuevo Forza Horizon 6, ahora de entrada también para PS5 y ambientado en territorio nipón.

Todo esto muy conveniente, pues hace unos días, PlayStation también presentó el regreso de sus plataformas edición 30 aniversario en el país. Así puede conseguirlas y este es su precio en Sony Store, el e-commerce de la empresa japonesa en Colombia y el mundo.

¿Cuál es el precio de la PS5 edición 30 aniversario en Colombia?

Con el emblemático y nostálgico color gris de la primera PlayStation de la historia en toda su coraza y hasta el control, la PS5 edición 30 aniversario, lanzada al mercado el 21 de noviembre de 2024, tendrá un precio en el país de casi $3.000.000.

En la caja, la cual tiene el mismo diseño de hace tres décadas, vendrá con un mando DualSense, con los botones en los colores originales de la PS1, una base vertical, una unidad de lector de disco, sujeta cables, stickers alusivos a la PlayStation 1 y una TB de almacenamiento.

Respecto a los modelos estándar de la PS5, sube de precio más de $500.000 en comparación a la versión digital (la cual incluye una copia de Astro Bot y Gran Turismo 7) y casi $300.000 al compararlo con la PlayStation slim con unidad de lectura optica.