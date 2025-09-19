Este es el nuevo volante gamer profesional de Logitech, para sentir cada vibración

Volante gamer y de simulación Logitech G RS50 Direct Drive Wheelbase con TRUEFORCE y pedalera RS Pedals. Foto: Daniel Montoya Ardila

Logitech es una empresa suiza que fabrica, diseña y vende periféricos (accesorios) para computador en el ámbito del trabajo, la creación de contenido, el streaming y el juego. En este último segmento su línea Logitech G comercializa hardware para el Gaming, principalmente el profesional, como audífonos, teclados, mouse y hasta volantes de carreras.

En esta última categoría, la empresa presentó en Colombia un nuevo producto llamado RS50 Direct Drive Wheelbase con TRUEFORCE, además de una pedalera RS Pedals por separado. El Espectador asistió al evento en el Movistar Game Club de Bogotá para conocer de primera mano este nuevo producto y hablar con la multinacional sobre el negocio en el país.

Diseñados para ofrecer un realismo, control y personalización tanto para jugadores y pilotos profesionales, esta expansión de la línea modular Racing Series está hecha para corredores en todos los niveles.

“El RS50 no es solo hardware, es el corazón palpitante de tu configuración de simulación. Ya sea que tomes la parabólica en Monza a toda velocidad o estés derrapando en una etapa de rally, el nivel de torque, combinado con TRUEFORCE, te asegura sentir cada detalle de tracción y cada irregularidad del terreno. Si lo combinas con el control inigualable de los Pedales RS, cada carrera se transforma en una experiencia intensa y emocional”, sentenció Richard Neville, gerente senior de producto global de simulación en Logitech G.

Este volante acerca a todos sus usuarios a una conexión muy realista, capturando cada matiz del circuito gracias a su motor Direct Drive y la tecnología avanzada TRUEFORCE. Este ofrece hasta ocho Nm (Newton metro) de torque máximo, el nivel óptimo determinado por pilotos profesionales durante sus entrenamientos.

Además, TRUEFORCE, que traduce la física del juego en fuerzas reales con una precisión sorprendente, sumerge al gamer o conductor profesional o semi-profesional en una experiencia muy realista. Desde el agarre de un neumático desgastado, hasta la tensión de una curva a alta velocidad.

Para todos los fans de la velocidad y la F1

“Nuestra tecnología TRUEFORCE ya estaba presente en productos de entrada, pero esta nueva versión es una mejora sin precedentes. En términos prácticos, es como sentirse conduciendo un coche de Fórmula 1 y más en términos de fuerza necesaria para girar el volante”, le dijo a este medio Diego León, country manager de Logitech G para Colombia y Ecuador.

En ese mismo diálogo, Diego explica que muchos pilotos profesionales, como lo podría ser Sebastián Montoya, corredor de F2 e hijo del mítico Juan Pablo Montoya, utilizan este tipo de productos para ejercitar manos y brazos en pro de simular la fuerza en carreras reales.

“Estamos tan involucrados con la gran carpa del automovilismo mundial que desde hace años hacemos colaboraciones con McLaren”, finalizó. Y aunque el country manager de Logitech G para Colombia y Ecuador reseñó que son volantes que aún no llegan a nuestra país, espera que el naranja papaya de los campeones del mundo se pueda ver por este lado del globo más pronto que tarde.

RS50 de Logitech G

Volviendo al volante RS50, posee hasta 2.700 grados de rotación, replicando fielmente la dinámica de dirección real, ya sea en pista o al volante de un tráiler en carretera abierta. Y complementando su característica TRUEFORCE, procesa internamente datos del juego en tiempo real, como texturas del asfalto, vibraciones del motor e incluso el deslizamiento de los neumáticos.

Esto lo hace hasta 4.000 veces por segundo, lo que se traduce en que cada bache, derrape y patinazo en pista se conviertan en sensaciones tangibles para el usuario. No solo del corredor de categorías sim racing (eSports) sino para cualquier que busque hiperrealismo.

Los pedales, lastimosamente, se venden por separado

Los Pedales RS han sido diseñados precisamente para este volante. El freno tiene una célula de carga de 75 kg y es personalizable en recorrido y resistencia. Por su parte, el acelerador con efecto hall se adapta a escritorios o cockpits, además de un tercer pedal de embrague.

Fue fabricado en aluminio de bajo carbono y 74% de plástico reciclado posconsumo (excluyendo cableado y empaque). Además, la base RS50 reduce el impacto ambiental sin comprometer rendimiento ni durabilidad. Un hardware de carreras para los más profesionales y entusiastas.

Finalmente, se espera que estos dos productos se vendan, por separado, a partir de 19 de septiembre de 2025. Una oportunidad para quienes quieran adentrarse en el mundo de la velocidad y las carreras, como los que llevan años compitiendo desde la escena virtual.