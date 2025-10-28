Estos son algunos de los misterios que podrá descubrir en Hell is Us

Hell Is Us fue estrenado el 4 de septiembre de 2025 para PC, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Foto: SomosXbox

Hell is Us cuenta una historia llena de secretos. De esas que confunden tanto que parece que la trama no tiene un rumbo claro, pero la verdad es que resulta ser una propuesta muy innovadora. Tan realista como una película o una serie de terror, pero sería inexacto e injusto reducir este videojuego a ese género, pues no resulta tan fácil clasificarlo en un tipo de contenido y mucho menos entre más avanza la narrativa.

Fue estrenado el 4 de septiembre de 2025 para PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y en la que nosotros lo probamos, Xbox Series S. A pesar de no contar con gráficos en 4K y tasas de refresco ultrarápidas, la increíble optimización que tuvo esté juego para esta consola se nota es todos los detalles en pantalla. El comportamiento del agua, el sonido de la vegetación y las texturas son de lo mejor de este título.

La historia se centra en un soldado de las Fuerzas de paz de las Naciones Unidas llamado Rémi, quien se ausenta sin permiso y se aventura en un país devastado por la guerra de Hadea para encontrar a sus padres. Es en este punto que la cuota sobrenatural de la propuesta toma protagonismo, pues la región está infestada de seres extraños que se tomaron el lugar luego de un misterioso evento llamado “Calamidad”.

Y aunque parece una trama como la de cualquier otra entrega de historia, Hell Is Us se desmarca notoriamente de los juegos con lo que comparte género, pues el gameplay es claro desde un inicio. “Este videojuego no tiene una forma predeterminada de jugarse. El usuario tiene muchas maneras de avanzar en la narrativa y no hay un forma incorrecta o correcta de actuar. Ve con cuidado y mucha suerte”.

Hell Is Us tiene sus fallas, como todos

Eso sí, no todo es color de rosa para esta entrega de acción y aventura, pues al menos en los primeros apartes el combate se siente muy flojo y falto de creatividad. Los rivales no despiertan la creatividad por buscar nuevas maneras de luchar y vencer. Como es común en algunos títulos de este estilo, los mismos dos o tres botones y una misma combinación sirven para derrotar a cualquier rival del camino.

Además, por ciertas partes del mapa notamos falta de foco en la cámara del protagonista. Es decir, a veces era muy difícil diferenciar detalles en el piso y algunos elementos pequeños a corta distancia. No porque no estuvieran bien dibujados y animados, al contrario, es uno de los aspectos más destacables de Hell Is Us, sino porque la cámara se desenfocaba con frecuencia en esas situaciones en particular.

Esbozando su desarrollo, vale la pena mencionar que fue hecho por Rogue Factor y publicado por Nacon. Jonathan Jacques-Belletete, director del juego, comparó el sistema de combate con los que se encuentran comúnmente en los juegos hack and slash. “No es demasiado fácil ni demasiado difícil”. Algo que el título cumple a cabalidad, pero que al menos para nosotros pudo haber ofrecido algo más atractivo.

Hell Is Us, no es como nada que hayamos visto

En conclusión, en El Espectador nos parece que Hell Is Us es uno de los videojuegos más originales que hemos probado. A pesar de tener algunas dificultades técnicas, su historia cautivadora, errante, sin ataduras y minimalista hace de esta entrega sea una digna experiencia que todos los que disfrutamos de este ocio digital debiéramos de darle la oportunidad de que nos atrape y nos mantenga enganchados a la pantalla.

Un virtud que las propuestas como servicio o Free-To-Play nos han hecho pensar erróneamente que solo se puede obtener con dinámicos combates y entretenimiento que parece más una dosis de dopamina. Hell Is Us es diferente, visionario y gráficamente muy bien hecho. Todo eso sin contar como avanza la historia, qué misterios vamos descubriendo; y como gamer y juego se van haciendo uno solo.