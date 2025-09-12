Gradius Origins es un bonito homenaje a los juegos de “marcianitos” en los arcades

Gradius Origins fue lanzado al mercado el 7 de agosto de 2025 para consolas de novena generación y computador. Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tal vez nunca lo supo, pero si fue de los primeros jugadores de Space Invaders, mejor conocido en Colombia como “marcianitos”, usted es historia viva de la industria de los videojuegos. Este juego marcó un antes y un después para el Gaming, pues fundó un género conocido como “matamarcianos” que hoy ya no es tan popular, pero que en los inicios de este mercado (1978 a 1983) hizo comercial los arcades, salones de juego o “maquinitas”.

A ese legado es al que hace tributo Gradius Origins, un título desarrollado por Konami y publicado el 7 de agosto de 2025 para las actuales Nintendo Switch 1, PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5. Es precisamente en esta última consola que El Espectador tuvo la oportunidad de probar la entrega y llevarse una nostálgica sorpresa por cuenta de su gameplay.

Se trata de una colección de seis juegos para árcade -estrenados de 1985 a 1996- y una versión moderna de 2025. Juntos, logran una recopilación de casi 20 versiones de los populares “matamarcianos” disponibles durante esos años en Japón y el mundo. Esta es nuestra reseña de Gradius Origins, que más que un videojuego, es un reconocimiento a los orígenes de esta industria.

Moverse y disparar, nada más

Joystick izquierdo y X. No se necesita nada más para divertirse con Gradius Origins, tal y como era hace 40 años. Este título lo transporta tanto a esta época que simula los mismos menús, los mismos sonidos y hasta el icónico “insert coin” que rezaba en todas las “maquinitas” de hace cuatro décadas.

Esas que marcaron la infancia y adolescencia de los que hoy son adultos y se maravillan al ver los gráficos en 4K y 120 FPS del presente. Muy diferente a Gradius Origins que es un vestigio viviente de la era de los ocho y hasta 16 bits. Limitados visualmente, pero nostálgicos a hoy.

Además, los colores en esta entrega son otro punto importantes de la experiencia, pues inundan la pantalla, parte de ella realmente, de colores vivos y vibrantes. Como los que en antaño dejaban a los niños con los ojos cuadrados ¿Será que de ahí viene el dicho popular de los papás? Que por cierto, no ha cambiado mucho en medio siglo de historia.

¿Los “matamarcianos” serían populares en 2025?

Eso sí, no todo es color de rosa, ni ahora ni en los tiempos de los salones de juego, pues no encontramos motivante movernos de un minijuego a otro. Por fuera de un par de colores, la música y algunos monstruos, no hay mucha diferencia entre una experiencia y otra.

Comprendemos que Gradius Origins es solo la compilación de otros videojuegos de hace mucho tiempo, pero entendimos, sin haber estado vivos en ese año, por qué el mercado entró en crisis en 1983. La constante saturación del mercado con juegos muy parecidos fue lo que llevo hace 42 años a la caída del negocio, y hoy a que en un momento nos pareciera monótono cambiar de minientregas.

En conclusión, este producto de Konami, un estudio japonés leyenda del Gaming, a pesar de sus limitaciones naturales por el tipo de juego qué es, es una oda a los arcades, los títulos “matamarcianos” y a todos aquellos gamers de antaño que tienen sus mejores recuerdos con una pantalla frente a sus ojos, la palanca en una mano y el botón en la otra.