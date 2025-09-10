GTA VI parodiará aplicaciones como WhatsApp, Uber y hasta OnlyFans

GTA VI será el primer desarrollo AAAAA en la historia de los videojuegos. Foto: Rockstar Games

Falta un poco más de ocho meses para el estreno de Grand Theft Auto (GTA) VI y las especulaciones y filtraciones no paran. A ciencia cierta lo que podemos saber del nuevo juego de Rockstar Games es que tendrá una protagonista femenina y se ambientará en Vice City, inspirada en Miami. Además, estará a la venta únicamente para Xbox Series X|S y PS5.

En estas dos consolas ya es posible agregar el título a la lista de deseos (wishlist) y se espera que se convierta en el videojuego más vendido de 2025 e incluso muchos lo perfilan como la entrega más exitosa en la historia del Gaming. Eso sí, no es una tarea sencilla, pues Tetris ostenta ese título con 520 millones de copias vendidas.

Por eso es tanta la expectativa con GTA VI, pues se trata de un proyecto con 11 años de desarrollo y 13 de espera teniendo en cuenta GTA V que salió a la venta el 17 de septiembre de 2013. Estas son las posibles novedades del nuevo título de mundo abierto de Take Two Interactive la empresa matriz del estudio y que por cierto, cotiza en bolsa para los inversionistas interesados.

Uber, WhatsApp y OnlyFans en GTA VI

Según el insider TezFunz2, el juego prepara una parodia para Uber, WhatsApp y OnlyFans dentro del gameplay para que los jugadores interactúen con estas apps. ¿El motivo para creer esto? Take Two ha registrado dominios webs con el nombre de “rydeme.app” (Uber), “what-up.app” (WhatsApp), “buckme.app” (OnlyFans) y “hookers-galore.com” que hará las veces de sitio web con contenido para adultos.

Esta no es una práctica nueva para Rockstar, estudio de la entrega, pues en el pasado con GTA IV y GTA V hicieron exactamente lo mismo. Sin embargo, eso no significa que todos estos dominós lleguen a aparecer en el videojuego y es posible que queden solo como una idea.

Cabe recordar que el antecesor de GTA VI ya ha despachado más de 215 millones de copias en todo el mundo y se mantiene como uno de los cinco juegos más vendidos cada mes. Algo que habla de la enorme popularidad de esta franquicia de Gaming, no ahora, sino desde hace años.

GTA VI, el primer desarrollo AAAAA de la industria

Nigel Lowrie, cofundador de Devolver Digital, distribuidor de Cult of the Lamb y Hotline Miami, calificó a este título como el primer desarrollo AAAAA de la industria. Para quienes no estén familiarizados con el término, en el Gaming se habla de un proyecto AAA se refiere a un videojuego de gran presupuesto, tamaño y tiempo de desarrollo.

Generalmente, están a cargo de grandes estudios como Sony, Xbox o Electronic Arts. Por ejemplo, Skull and Bones (2024) de Ubisoft emergió en el mercado como el primer juegos AAAA por su tiempo de desarrollo -10 años- y enorme presupuesto, entre US$ 650 y 800 millones.

Sin embargo, GTA VI rompe todas las barreras hasta ahora conocidas por este negocio, pues en 2026, año de estreno, completará 11 años de desarrollo en los cuales ha invertido cerca de US$ 2.000 millones para realizarse. Una cifra irrisoria incluso para una industria de más de US$ 200.000 millones al año.

“Hay videojuegos AAA y luego hay juegos AAAA, y argumentaría que Grand Theft Auto VI es, potencialmente, un juego AAAAA, es más grande que cualquier otra cosa tanto en ambición como en la escala del juego, así como en el tipo de impacto cultural que tiene y la atención que demanda”, sentenció Nigel Lowrie, cofundador de Devolver Digital.