YouTube se pone estricto con el contenido violento de videojuegos, incluso GTA VI

Lucia y Jason, los dos protagonistas de GTA VI. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer tráiler de Grand Theft Auto (GTA) VI -publicado el 4 de diciembre de 2023- es el video no musical de YouTube más reproducido, el tráiler de un videojuego más “likeado” y el más visto durante el primer día. Fueron más de 93 millones de visualizaciones, y casi nueve millones de “me gusta” que lo posicionaron como el contenido de toda la plataforma que más rápido ha llegado a los 100 millones de vistas.

Como si esto no fuera suficiente, el segundo tráiler de GTA VI es el video relacionado con el Gaming que más rápido logró un millón de “me gusta”. Obtuvo esa cifra luego de 40 minutos desde su hora de publicación. Además, según Rockstar Games, estudio desarrollador del juego y canal de YouTube al que se subieron ambos tráileres, el segundo sumó 475 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Así de grande es el impacto en las personas, las redes sociales y el mundo de un juego como Grand Theft Auto VI, pero tiene un talón de Aquiles, al menos para YouTube, y es que es un título para mayores de 16 años, es decir, su contenido es violento, mostrando pistolas y otro tipo de armas de fuego. A esta clase de material audiovisual es al que la plataforma de videos quiere poner en cintura, incluyendo GTA VI.

La medida, que entraría en vigor a partir del 17 de noviembre de 2025, restringiría la visibilidad de videos sobre entregas violentas o relacionadas con las apuestas para que menos personas, especialmente menores de edad, estén expuestos a escenas de violencia gráfica que incluyan sangre, torturas y agresión contra un civil o grupo de civiles. Algo que ya ocurre con otro tipo de contenidos en YouTube.

Los juegos de apuestas tampoco se salvan

“Nuestra política actual prohíbe el contenido que redirige a los usuarios a sitios o aplicaciones de apuestas en línea que no estén certificados por Google. Estamos ampliando su aplicación para incluir ahora las apuestas en línea con artículos adicionales que tienen valor monetario, incluidos los bienes digitales. Por ejemplo, skins de videojuegos, cosméticos y NFT”, dijo YouTube por medio de un comunicado.

Adicionalmente, la red social de Google también le quiere poner la lupa a esos videojuegos que “muestren, promocionen o faciliten sitios de casino social” para así evitar que niños y adolescentes caigan en juegos de azar, sea con dinero real o virtual. Eso sí, respecto al contenido violento de Gaming estará evaluado según la duración, el detalle y la gravedad de cada escena para determinar si se restringe o no.

Es en este punto en que nuevos tráileres de GTA VI o contenido completo del juego subido por creadores de contenido, periodistas o jugadores podría verse afectado, pues uno de los criterios de YouTube para restringir este tipo de videos será el realismo con el que se escenifique la violencia, tal vez uno de los aspectos más importantes no solo de este próximo título, sino de toda la saga Grand Theft Auto.

¿Cuándo sale y cuánto costará GTA VI?

De acuerdo con la última información oficial de Rockstar Games, la nueva entrega de mundo abierto de esta exitosa y famosa franquicia estaría a la venta el próximo 26 de mayo de 2026. Sin embargo, en los últimos meses han surgido rumores de un tercer tráiler, pero también de un retraso, el cual, de darse, no sería el primero, pues la primera fecha de estreno estaba pactada para septiembre u octubre de este año.

En cuanto a su valor en el mercado, la mayoría de las opiniones y análisis apuntan a que será un videojuego de al menos USD 80 (COP 308.000), pero hay quienes son más audaces y señalan los USD 100 (COP 385.000) como el precio “justo” a pagar por el nuevo GTA VI. Habrá que esperar cuál es el costo final que Rockstar Games decide fijar por un juego en el que invirtieron USD 2.000 millones.

Finalmente, con relación a las plataformas en las que estará disponible este título, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ambas consolas caseras, son los sistemas de juego de lanzamiento. Decisión que no ha dejado muy satisfechos a los usuarios de PC, pues se sospecha que tendrán que esperar al menos un año para poder jugar GTA VI, para El Espectador, el estreno más grande en la historia de los videojuegos.