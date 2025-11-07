Rockstar Games despide a empleados por culpa de las filtraciones sobre GTA VI

Grand Theft Auto (GTA) VI será el primer videojuego de la franquicia en tener a una protagonista femenina. Foto: AFP - -

Rockstar Games ha aclarado que los recientes despidos anunciados por la empresa han sido la consecuencia de una violación a las políticas de la empresa por parte de los empleados afectados. Según Rockstar, estos trabajadores filtraron información confidencial de la compañía en un foro público, incluyendo datos sobre GTA VI.

En concreto, el estudio de videojuegos a cargo de The Grand Theft Auto (GTA) VI anunció el despido de más de 30 personas de sus oficinas en Reino Unido y Canadá la semana anterior. Esta acción desencadenó una acusación de prácticas antisindicales por parte del Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB) en contra de la desarrolladora.

En defensa propia, Rockstar Games ha respondido a estas afirmaciones y ha detallado que los despidos se han llevado a cabo como consecuencia de las filtraciones de información confidencial de la empresa que estaban llevando a cabo los hasta ese momento empleados de la desarrolladora de juegos.

Así lo ha comunicado la multinacional de Gaming en una publicación compartida con Bloomberg, donde ha explicado que los trabajadores habían estado distribuyendo información privada del estudio en un foro. Concretamente, en un chat privado de Discord, en el que también participaban otros usuarios externos a Rockstar Games.

¿Por qué los despidieron?

Take-Two Interactive (T2), empresa matriz de Rockstar, ha detallado que la semana pasada tomaron medidas contra “un pequeño número de personas que distribuyeron y discutieron información confidencial en un foro público”, de acuerdo con ellos, una violación a las políticas de la empresa.

Asimismo, el estudio desarrollador también ha aclarado que la decisión ha estado motivada únicamente por la filtración de información y que no responde “de ninguna manera” al derecho de las personas de afiliarse a un sindicato o a participar de ellos.

Vale la pena tener en cuenta que la multinacional de videojuegos ha sufrido varias filtraciones en relación con GTA VI, el próximo gran lanzamiento en el mundo del Gaming. Es el caso de una filtración de gran alcance que expuso aproximadamente 90 vídeos de esta entrega perteneciente a la saga de Grand Theft Auto en 2022.

¿Cuándo sale GTA VI?

El caso más famoso fue una filtración en diciembre de 2023, la cual provocó el adelantamiento de la publicación del primer tráiler de GTA VI. Sin embargo, eso no es lo mismo que piensa el presidente del IWGB, Alex Max, muy crítico con Rockstar.

Max mantiene sus acusaciones contra el estudio, alegando que lo que realmente ocurre es que Rockstar “tiene miedo de que su personal discuta en privado el ejercicio de sus derechos para lograr un entorno laboral más justo y una voz colectiva”.

Con todo y eso, está previsto que el esperado GTA VI se estrene oficialmente el 26 de mayo de 2026. Fecha oficializada por la desarrolladora luego de anunciar un retraso que privó a los gamers del título pronosticado inicialmente para septiembre u octubre de este año.