Una nueva joya indie aterriza en Xbox Games Pass desde su día de lanzamiento

Denshattack combina el skateboarding con la particularidad de la cultura del país del sol naciente.

Xbox Game Pass siempre se ha caracterizado por darle cabida a videojuegos independientes, aquellos que no pertenecen a grandes franquicias, ni grandes estudios y mucho menos con grandes presupuestos. Incluso, esto le ha valido algunas críticas de expertos y gamers que lo han catalogado como un servicio lleno de juegos indie.

Fireshine Games es una publicadora de videojuegos digitales y físicos con sede en Londres, Inglaterra, centrada precisamente en propuestas de este estilo. Fue establecida en 2014, y entre sus títulos galardonados están: Core Keeper y Shadows of Doubt. Incluso colaboró para hacer posible la copia física de Balatro, el mejor juego independiente de 2024.

Por su parte, Undercoders es un estudio indie con sede en Barcelona, España, dedicado a esta industria desde 2006. Su portafolio de entregas va desde propuestas para PC, hasta videojuegos para consolas, incluyendo Koa and the Five Pirates of Mara, Treasures of the Aegean, SuperEpic: The Entertainment War y Conga Master.

Ambos, Fireshine Games y Undercoders, ahora se unen para traer una nueva experiencia para los jugadores del mundo, especialmente aquellos con una suscripción a Xbox Game Pass. Se trata de Denshattack, un videojuego al estilo Tony Hawk, pero que se mueve y se ambienta en las vías de un tren dándole una atmosfera urbana, descomplicada y rebelde.

¿Cuándo sale Denshattack para PC, PS5 y Xbox Series X|S?

Denshattack se presentó al público durante el Opening Night Live de la Gamescom 2025 con una atrevida propuesta cargada de trucos sobre la tabla. Se espera que llegue al mercado a principios de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S desde el día uno en el catálogo de Xbox Game Pass.

El juegos ofrece más de 50 niveles para saltar sobre los raíles de un tren en una jugabilidad rápida, fluida y profunda. Esta refrescante y poco convencional propuesta independiente también brinda jefes finales en desafíos que desbloquearán nuevos niveles inspirados en Japón.

Basado en la catástrofe climática que vive el mundo actualmente, la trama cuenta la historia de un movimiento rebelde conocido como “Denshattack” ha reclamado un páramo como propio y ha reconstruido las secciones deterioradas de las vías férreas abandonadas.

Denshattack, una muestra de la cultura nipona

En oposición, una gama de bandas clandestinas compiten en duelos territoriales, mientras las ciudades permanecen ajenas al mundo exterior. Una urbe conectada por una red de transporte hipersónica por tubos de vacío llamados Vactrain, que controla la vida cotidiana del país.

“Crear el mundo de Denshattack ha sido una alegría para el equipo. Esta inspirado en el arte, la cultura y la música de Japón y, por supuesto, en nuestro amor por los trenes y el skateboarding”, afirmó David Jaumandreu, compositor musical del título.

Por eso, según las mismas palabras del estudio desarrollador, la intención es que cada gamer cree su propio estilo de trucos, dominándolos de tal manera que se convierta en el mejor jugador de Japón. Un gameplay extremo abordo de un skate, deslizándose por las vías del tren.