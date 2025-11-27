Super Nintendo: 35 años de la consola que confirmó el éxito de la gran N roja

En líneas generales, la Super Nintendo siguió la misma línea de diseño de su antecesora, la Nintendo Entertainment System (NES). Foto: Pexels

Cuando alguien le diga que Nintendo salvó los videojuegos, al menos en Estados Unidos, créale a esta persona. La Nintendo Family Computer -Nintendo Entertainment System (NES) en occidente- fue la consola que le devolvió la vida al mercado del Gaming en territorio estadounidense, luego de la crisis de 1983.

Sin embargo, muchos analistas de mercado de la época pensaron que lo de la marca nipona no había sido más que suerte. El privilegio de estar en el lugar correcto. No obstante, cinco años después de la NES, la gran N roja de los videojuegos le demostró a todo el mundo que el éxito de su consola no había sido casualidad.

Ya en la era de los 16 bits, una tecnología que le permitía a los juegos verse mejor que nunca antes, al menos hasta ese momento, y la multinacional japonesa presentó la Super Nintendo. Una plataforma -rival de la mítica Sega Mega Drive o Génesis en América- estrenada, inicialmente solo en Japón, el 21 de noviembre de 1990.

No obstante, el comienzo no fue fácil para el sistema de juegos de Nintendo, pues su tardío lanzamiento en comparación con el de Sega le permitió a la compañía rival tener un mejor debut en el mercado. Mucho más sí se tiene en cuenta el enorme éxito que significó del título de Sonic The Hedgehog, exclusivo de la Mega Drive.

Aun así, la consola de la gran N roja, a la larga, terminó imponiéndose en el negocio de las plataformas domésticas gracias a sus casi 50 millones de unidades vendidas. Y aunque la Sega Génesis le dio pelea durante la generación, el sistema de juego de Nintendo se impuso y marcó el rumbo de la empresa para siempre.

Juegos de la Super Nintendo

Si hay que señalar a un videojuego como el consentido de los jugadores de la Super Nintendo, ese es Super Mario World. La entrega del famoso fontanero de bigote y overall rojo comercializó 20 millones de copias; un éxito rotundo e incomparable.

A este título los acompañaron otros 1.748 que hicieron parte del catálogo de esta mítica plataforma. Y aunque pocos lo recuerdan, muchos de esos juegos fueron el primer paso para lo que luego se conocerían como los gráficos en 3D para Gaming.

La Super Nintendo no fue retrocompatible con su antecesora, pero tuvo uno de los mejores videojuegos de la época. Donkey Kong Country lograba dar la ilusión de escenas en 3D, una tecnología que no sería posible, sino hasta 1994 y 1996.

El legado de la Super Nintendo

Donkey Kong Country logró ser el segundo videojuego más exitoso de la consola. Aunque empató en cantidad de cifras vendidas con Super Mario Kart, el cual también obtuvo ocho millones de copias despachadas, fue el más popular entre los dos.

La Super Nintendo fue es y siempre será una consola muy importante para este negocio y para los gamers. Y aunque no logró superar a la NES en ventas (61,91 millones de unidades) fue el último gran éxito de Nintendo antes de la aparición de la Wii, pues la Nintendo 64 (32,93 millones) y la Nintendo GameCube (21,74 millones) no le hicieron no cosquillas.

Es tan grande el legado de la Super Nintendo, no solo para la gran N, sino para la industria, que en 2017 la marca decidió lanzar una versión Super Nintendo Classic Mini. Un sistema con 21 juegos preinstalados pertenecientes a la biblioteca original.

Un homenaje como el que hoy nosotros rendimos a los 35 años de una consola que inmortalizó la guerra contra Sega, puso la primera piedra para los gráficos en 3D y reafirmó lo que hoy todos sabemos. Nintendo y Mario son sinónimos de éxito.