¿La Nintendo Switch 2 debería incluir el videojuego Welcome Tour?

En 2006, Nintendo venía de un alarmante fracaso en el negocio del hardware doméstico con la GameCube. Esta consola solo pudo conseguir 21 millones de unidades vendidas y quedó retratada frente a los más de 160 millones de la PlayStation 2 de Sony. Sin embargo, la séptima generación significó un antes y un después en la historia de la compañía nipona.

La Nintendo Wii fue lanzada al mercado el 19 de noviembre de 2006 como la competidora de la PS3 y la Xbox 360. Aunque la propuesta de Nintendo era considerablemente menos potente, contó con los primeros mandos con sensor de movimiento. Estos y sus juegos fueron suficientes para ganar la generación y ser la primera plataforma de la gran N roja en superar el centenar de millones de unidades vendidas.

Una de las claves de su éxito fue comunicar muy bien las funcionalidades de su nuevo control, Wii Remote, y que mejor manera de hacerlo que con un videojuego. Wii Sports se incluyó con la compra de la Wii y fue el título que más aprovechó el sensor de movimiento del control. La estrategia fue tan buena que Sony la replicó 14 años después con su sistema.

La PlayStation 5 fue estrenada el 12 de noviembre de 2020 como la consola más potente jamás creada por la multinacional con sede Kioto, Japón. El DualSense, el control de la plataforma, presentaba gatillos adaptativos, micrófono y altavoz incorporado y respuesta háptica. Funcionalidades hasta ese momento eran únicas de mandos premium que se vendían por separado.

Sony incluyó una copia digital de Astro’s Playroom en todas las PS5 del mundo para mostrar de lo que era capaz el DualSense, pues la entrega plataformera estaba hecha para eso. Ahora, Nintendo esta apuntó de lanzar su nueva Switch 2 y tal y como en los dos casos anteriores, también tendrá un juego para explicar las especificaciones técnicas de la consola.

Sin embargo, y a diferencia de Nintendo Wii y PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Welcome Tour no estará incluido con el nuevo sistema, sino que será de pago. Mucho se ha hablado de este tema y hasta un expresidente de Nintendo of America recordó cuál fue la lucha interna que tuvo que librar para que Wii Sports fuera incluido en la Nintendo Wii hace casi 20 años.

La historia de Wii Sports y la Nintendo Wii

Reggie Fils-Aimé, presidente de Nintendo of America durante la época de la Wii, le concedió una entrevista a IGN y reveló que quien más se opuso a su propuesta de vender Wii Sports en paquete con la consola fue el legendario Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros y The Legend of Zelda, sin duda un peso pesado dentro de Nintendo.

“Decir que el señor Miyamoto se opuso a la idea de regalar Wii Sports con cada Wii es quedarse muy cortos”, afirmó Reggie Fils-Aimé a IGN. Además, también dijo que el enfado del japonés fue tan grande que se opuso rotundamente a la empresa aceptará la propuesta.

El tiempo le terminó dando la razón al expresidente de Nintendo of America, pues Wii Sports se convirtió en el título más vendido de la Nintendo Wii y el cuarto más vendido de todos los tiempos con 83 millones de copias ¿Por qué no replicar lo mismo con la Switch 2 y Welcome Tour?

¿De qué se trata Nintendo Switch 2 Welcome Tour?

La entrega es una recopilación de una serie de minijuegos que van explorando el interior del nuevo sistema y explica su funcionamiento. Aunque cuesta solo $43.000 varios extrabajadores de la industria se han referido al tema y cuestionaron que el videojuego no venga incluido con la consola.

Shuhei Yoshiba, expresidente de Sony Interactive Entertainment, quien ya había tenido palabras para la empresa donde trabajaba, cree que cobrar por Nintendo Switch 2 Welcome Tour es un error. Además, señaló a Nintendo de no estar viendo una oportunidad con este juego.

“Sencillamente, es algo que no entiendo. La gente que no pague por Welcome Tour no sabrá lo que se ha perdido. No creo que esto sea algo que se vaya a volver en su contra, simplemente pienso que es una oportunidad perdida para Nintendo”, dijo Shuhei Yoshiba en el podcast Easy Allies.

Descubre los entresijos de tu nueva consola con #NintendoSwitch2 Welcome Tour, que estará disponible como título descargable de pago el mismo día del lanzamiento. pic.twitter.com/hqnR9Fhokr — Nintendo España (@NintendoES) April 2, 2025

Nintendo Switch 2, la más potente de su historia

Por último, Yoshiba también tuvo declaraciones sobre las mejoras gráficas de la Switch 2, que más que un cambio drástico, es la continuación de una marca popular. El expresidente de la filial de videojuegos de Sony aseguró que esta nueva plataforma se asemeja más a lo que siempre han hecho PlayStation y Xbox con sus sistemas, que a la tradición de Nintendo.

“En cierto sentido creo que Nintendo está perdiendo su identidad, en mi opinión. Siempre estaban centrados en crear nuevas experiencias, como diseñar hardware y juegos juntos para crear algo, una nueva y asombrosa experiencia”, replicó Shuhei Yoshiba.

El exdirectivo de Sony Interactive Entertainment concluyó que es bueno que la nueva potencia de la Nintendo Switch 2 le abra la puerta a grandes entregas third party. No obstante, eso es algo que ya hacen las otras compañías fabricantes y es precisamente en lo que se diferenciaba la casa de Mario del resto.