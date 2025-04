Shadow of the Orient: Una divertida aventura al estilo pixel art para Steam y PS5

Shadow of the Orient fue estrenado para consolas el 27 de marzo de 2025. Foto: PS5

Shadow of the Orient es un título de plataformas, acción y aventuras en 2D. A pesar de su estilo pixel art (simular como se veían los juegos de ocho bits) tiene movimientos y animaciones fluidas. Como todo buen plataformero ofrece la posibilidad de descubrir secretos, desbloquear niveles y encontrar artículos de valor a lo largo del camino.

Fue estrenado en Steam el 5 de octubre de 2024, pero no fue hasta el 27 de marzo de 2025 que llegó a consolas PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X|S. Su desarrollador, Spacelab Games, presenta como personaje principal a un joven guerrero llamado Xiaolang. Él deberá aventurarse por Oriente luchando contra hordas de guerreros samuráis y criaturas míticas en pro de rescatar a los niños secuestrados y enfrentarse al señor oscuro.

La trama transcurre cuando la sombra oscura ha regresado, sembrando el caos en Oriente. Xiaolang, poseedor del poder elemental del fuego, tendrá que enfrentarse al clan de la sombra. El videojuego retrata una peligrosa aventura llena de enemigos, trampas mortales y secretos ocultos. Todo esto para devolverle la paz a Oriente y cada uno de sus habitantes.

El gameplay tiene una duración de tres a cuatro horas, al menos para quienes deseen completar los tres mundos explorables en 15 mapas. El Espectador tuvo la oportunidad de probarlo en PlayStation 5 y estas son nuestras impresiones. Desde ya les decimos que Shadow of the Orient fue una agradable y divertida propuesta que volveríamos a repetir.

Pixel art, un estilo retro que no pasa de moda

Lo primero que hay que resaltar de la entrega es que el estilo pixel art le cae de maravilla para la historia que cuenta. Puede que a muchos no les parezca la técnica más pulida de hacer videojuegos en pleno 2025, pero aquí resulta de maravilla, además de darle un toque nostálgico.

Lo segundo es eso que a veces no se le presta la atención necesaria; la música y los sonidos. Puede parecer un detalle pequeño y hasta irrelevante para muchos, pero en Shadow of the Orient la banda sonora acompaña oportunamente cada momento. No sabemos si es porque nosotros lo probamos con audífonos gamers, pero la experiencia es inmersiva con tan solo escuchar el audio que se produce al agarrar una moneda.

Las monedas nos llevan al tercer punto, los coleccionables. Estos elementos son más que necesarios en un juego de plataformas, pero a veces tanto esfuerzo por conseguirlos no parece valer la pena. Este no es el caso, pues el título realmente le da valor al riesgo que significa saltar hacia una pared para poder conseguir una llave.

Recompensas para los más valientes y osados

El motor gráfico Unity, balo el cual está hecha la entrega, da la posibilidad de tener dos modalidades y dos dificultades. Las dos modalidades se diferencian, principalmente porque una pondera los combates por encima de la historia y la otra le da prelación a la historia por encima de los combates.

Esto se traduce en que sí el jugador no disfruta de las cinemáticas largas, que no hay muchas de hecho, o los textos explicativos puede omitirlos e ir a la lucha. Y el segundo no desestima la acción, pues es fundamental para la jugabilidad, pero se toma un momento más para explicar a detalle de que va la historia.

Por el otro lado, las dos dificultades son fácil y difícil, tan sencillo como eso. Eso sí, hay que aclarar que para quienes les gusten los combates espectaculares, habrá recompensas. Aquí no da lo mismo eliminar a un enemigo con un puño sencillo que con una patada voladora por encima de una erupción volcánica, un riachuelo o cualquier otro bioma presente en el juego

Shadow of the Orient es una cuestión de método

Para ir cerrando esta reseña de videojuegos de El Espectador, Shadow of the Orient es un título de plataformas en 2D que puede parecer fácil. Sin embargo, si están esperando una prueba que se pueda superar con tranquilidad, les podemos decir que esta no es la entrega.

No queremos decir que sea un juego difícil, más bien es un videojuego en el que todo es cuestión de método. Por ejemplo, saltar y agarrarse de una pared puede parecer una idea sencilla, pero ejecutarla requiere de una destreza y habilidad al menos promedio.

En aspectos que podrían mejorar, los gamers que lleven mucho tiempo jugando plataformeros desestiman el nivel introductorio, pues tanta explicación puede resultar aburrida y hasta innecesaria. No obstante, hay otros jugadores primerizos que agradecen este aspecto porque es un gran primer paso para poder disfrutar del videojuego.

En conclusión, Shadow of the Orient nos resultó una aventura sumamente divertida. Tanto que otro punto débil del título son sus escasas cuatro horas de juego. Nos pareció una propuesta tan atractiva que quedamos con ganas de más, a pesar de tratarse de un género sobreexplotado, no desde ahora, sino desde hace al menos 40 años, comenzando por Mario Bros. ¿Habrá una segunda parte? Solo el tiempo y las ventas podrán responder a esa pregunta.