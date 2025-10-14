Netflix estrena su servicio de videojuegos para el televisor

Netflix es la mayor plataforma de entretenimiento en streaming del mundo. Actualmente, supera los 300 millones de usuarios en todo el mundo. Foto: Pexels

Como parte de su expansión en la industria de los videojuegos, Netflix acaba de lanzar su servicio de juegos para el televisor. Concretamente, se trata de Pictionary, Tetris Time Warp, Lego Party, entre otros títulos enfocados en el Gaming grupal.

La intención del gigante del streaming es potenciar la experiencia social y colectiva frente a un mismo TV. Algo parecido a lo que ocurría antes cuando dos amigos o más se reunían en una misma casa para disfrutar de una o varias partidas competitivas.

Antes de ponerse en marcha esta nueva función de la gran N roja del entretenimiento, Netflix Games solo ofrecía entregas móviles que se encuentran disponibles en la aplicación para celular. Desde allí cada usuario con una cuenta puede acceder a un catálogo de aproximadamente 100 videojuegos para smartphone, algunos exclusivos.

Ahora, los smartphones no serán pantalla y control, sino que ahora harán las veces de mando de consola para poder jugar mirando el televisor. Así es como puede gozar del mundo del Gaming desde su TV y poner conectarlo a un teléfono inteligente.

¿Cómo jugar videojuegos en el televisor con Netflix?

Lo primero, y tal vez lo más importante, es asegurarse de que su smarTV tenga la plataforma de Netflix. Para vincular el televisor al celular, será necesario escanear un código QR que se muestra en pantalla luego de entrar en la vertical de Netflix Games.

La multinacional estadounidense espera que esto mueva a millones de usuarios a usar su televisor, no solo como una fuente de entretenimiento en streaming, sino también como una manera de disfrutar de un ocio digital tan popular como los títulos cooperativos.

En ese sentido, Netflix tiene como objetivo democratizar entregas famosas y familiares que en otras plataformas serían de pago. Por eso, los videojuegos que integrarán en este plan piloto serán inicialmente gratuitos, con el fin de conseguir más usuarios.

¿Qué otros juegos ofrece Netflix Games?

Algunos de los nuevos estrenos en Colombia son: Blood Line: A Rebel Moon Game, World of Pepa Pig y Single’s Inferno: Choices. Otras propuestas, más reconocidas, son: GTA: San Andreas, Snake.io, El Juego del Calamar: Frenesi y Bowling Ballers.

Aunque muchos de estos títulos también están disponibles en las tiendas de aplicaciones de los celulares -App Store y Google Play- con Netflix, los jugadores pueden disfrutar de estas mismas entregas sin publicidad gracias al valor que pagan con la mensualidad del servicio en streaming.

Esta movida del gigante del streaming, vigente desde el 2 de noviembre de 2021, no es casual, pues aparte de su multimillonario negocio con el cine y la televisión, la compañía tecnológica entiende y reconoce el valor del Gaming en términos monetarios, mucho más cuando se trata del segmento móvil.

Según Newzoo, una consultora británica de mercado, de los USD 187.700 millones que produjo esta industria en 2024, alrededor del 50% provino de los videojuegos para dispositivos móviles. Incluso, la mayoría de los 3.000 millones de gamers que existen en el mundo son jugadores de celular.