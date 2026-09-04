LEGO de la PlayStation 1: precio, número de piezas y dónde comprarlo en Colombia

Set de construcción de la PlayStation 1 en LEGO. Foto: PlayStation

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Este jueves 3 de septiembre de 2026, en el marco del más reciente State to Play de PlayStation, LEGO presentó un nuevo set alusivo al Gaming. Se trata de una PlayStation 1 casi a escala real que ahora no solo estará en los recuerdos de millones de jugadores, sino también en las piezas de colección de LEGO.

La empresa danesa de juguetes ya había trabajado con Nintendo en el pasado en la emulación de algunas de sus consolas más famosas, como la Game Boy. Ahora es el turno de la filial de videojuegos de Sony que precisamente entró a esta industria de la mano de la PlayStation 1, lanzada en diciembre de 1994.

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¿Cuánto costará el LEGO de la PlayStation 1?

Para España y buena parte del mercado europeo, este nuevo set de construcción tendrá un valor de EUR 160 (COP 580.000). Sin embargo, habrá que esperar el precio oficial publicado por la tienda oficial en Colombia.

¿Cuántas piezas tendrá la PlayStation 1 de LEGO?

Al ser una representación casi a tamaño real (escala 1:1), el nuevo producto tendrá en total 1.911 piezas. Esta cifra lo hace uno de los sets más grandes de la compañía en la actualidad a la par del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde comprar la PlayStation 1 de LEGO en Colombia?

Aunque según la comunicación oficial tanto de LEGO como de PlayStation el producto estará disponible a partir del 4 de octubre, y en algunos accesos anticipados desde el primero, aún no tiene fecha de salida en el país.

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¿Qué trae la PlayStation 1 de LEGO?

Además de la emblemática consola en su característico color gris, este nuevo set de LEGO estará acompañado de un DualDigital, el control de la plataforma. Este accesorio también se podrá conectar físicamente al sistema de juegos.

Adicionalmente, habrá partes interactivas con las cuales podrán tener contacto las personas, como el botón de encendido y la bandeja de discos. Por último, al interior de la construcción habrá partes alusivas a juegos exclusivos de la PlayStation 1.

Uno de ellos es Gran Turismo y el otro es Ape Escape, los cuales hicieron parte del catálogo de la primera plataforma de Sony. Todos estos elementos apuntan a los grandes fans de una de las consolas más vendidas de la historia.

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