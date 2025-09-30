Más de la mitad de los estudios japoneses utilizan IA para desarrollar videojuegos

Nintendo, la empresa de Gaming más grande e importante de Japón, se ha mantenido apática con el uso de inteligencia artificial para desarrollar videojuegos. Foto: AFP - RICHARD A. BROOKS

Aunque parezca algo de hace unos pocos años, la inteligencia artificial (IA) lleva décadas presente en la industria de los videojuegos. Desde el primer título vendido comercialmente -Pong de 1972- esta tecnología toma decisiones, haciendo posible el juego contra la máquina.

La gran diferencia con la IA que hoy todos conocen y de la cual todos hablan en redes sociales, internet y la vida en general, es que esta inteligencia artificial no es generativa ni autodidacta. Es decir, no es capaz de producir contenido ni de aprender de sí misma, como si lo hace ChatGPT, Gemini y tantos otros modelos presentes en la actualidad.

Por ejemplo, la IA de EA Sports FC 26, EA F1 25 o NBA 2K26 es mucho más inteligente que la de Space Invaders en 1978, pero comete los mismos errores y hace las mismas acciones una y otra vez. Sigue un patrón de comportamiento previamente establecido por un código de programación y no actúa por fuera de los límites impuestos por su desarrollador.

Sin embargo, con el auge de la inteligencia artificial capaz de ayudarnos a crear contenido; desde un ensayo académico hasta un algoritmo para diseñar una página web, el Gaming no se ha querido quedar por fuera de esta nueva tendencia. Ahora los desarrolladores japoneses ven con buenos ojos el uso de IA para diseñar videojuegos.

Uso de IA para videojuegos en Japón

De acuerdo con CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association), el organizador de Tokyo Game Show, el 51% de los estudios japoneses ya utilizan IA generativa para desarrollar entregas. Algunas de las tareas en las que más están empleando esta tecnología es en la creación de imágenes, videos y personajes.

Además, estos modelos también están siendo útiles en la creación de historias (lo que haría un diseñador o guionista) y el soporte a labores de programación. Algo parecido al trabajo que realizan algunos desarrolladores para mantener interesantes los servidores de los títulos multijugador online.

El estudio realizado por CESA encuestó a más de 100 estudios japoneses de juegos y encontró que más de un tercio del total también emplea a la IA para crear motores gráficos. Esta herramienta hace posible que un videojuego funcione en tiempo real.

¿Qué estudios japoneses utilizan IA?

Entre las empresas encuestadas se destacan gigantes del Gaming como Konami (propietario de franquicias como eFootball y Silent Hill) Sega (creador de Sonic, el erizo azul), Capcom (desarrollador de la saga Resident Evil) y Square Enix (famoso por la IP de Final Fantasy).

Nombres que llaman la atención si se tiene en cuenta la reciente postura de la industria en el país del sol naciente de no desarrollar títulos con IA. Una visión representada en el papá de los pollitos, Nintendo, que hasta acá se mantiene firme en esa creencia tradicional.

Muy diferente a lo que ocurre en el mercado estadounidense, donde Microsoft Gaming, otro peso pesado del negocio, ya admitió el uso de IA y como eso provoca la reducción de su fuerza laboral. Algo que mucho vaticinan para el futuro Electronic Arts, adquirido hace unos días por un grupo de inversionistas en Arabia Saudita a cambio de USD 55.000 millones.