Oficial: Electronic Arts vendido por US $55.000 millones a inversionistas saudíes

Electronic Arts fue fundado el 27 de mayo de 1982 en San Mateo, California, Estados Unidos.

Lo que comenzó como un rumor durante el fin de semana del 27 al 28 de septiembre de 2025 y tomó fuerza la mañana del 29 de septiembre, acaba de ser confirmado por la fuente principal. Electronic Arts (EA) -el estudio de videojuegos que más produce dinero- fue comprado por un grupo de inversionistas originarios de Arabia Saudita.

Se trata de un consorcio compuesto por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, quienes harán el total de la transacción en efectivo. La mayor parte apalancada en un crédito bancario, lo que la haría una de las operaciones con deuda más grandes del mundo. Así, el grupo de inversores saudíes tendrá bajo su control el 100% de Electronic Arts.

PIF, uno de los fondos involucrados en la compra, aumentará su participación accionaria, la cual era del 9,9%. Por su parte, los demás inversionistas obtendrán US $210 por acción, lo que representa un aumento del 25% en el valor comercial de EA y sus títulos en bolsa que, hasta el último corte, 25 de septiembre de 2025, era de US $168.

“PIF, Silver Lake y Affinity Partners aportan una profunda experiencia en el sector, capital comprometido y carteras globales con redes de juegos, entretenimiento y deportes que ofrecen posibilidades únicas para que EA combine experiencias físicas y digitales, mejore la participación de los fanáticos y cree nuevas oportunidades de crecimiento. La transacción representa la mayor inversión privada de patrocinadores en efectivo de la historia, con el consorcio asociándose estrechamente con EA para permitir que la compañía se mueva más rápido y desbloquee nuevas oportunidades en un escenario global”, publicó EA en un comunicado oficial.

¿Quiénes son los nuevos dueños de Electronic Arts?

Contrario a lo que ha venido ocurriendo durante los últimos cinco años y la tendencia general de la industria, los nuevos propietarios de EA no están directamente relacionados con el mundo del Gaming.

PIF es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el cual es controlado por el príncipe de la nación de oriente medio, Mohamed bin Salmán. Silver Lake se refiere a un fondo de capital de riesgo en Silicon Valley, el cual lleva años relacionado con la tecnología.

Y finalmente, Affinity Partners es otro fondo de inversión, esta vez fundado y dirigido por Jared Kushner, un empresario estadounidense, el cual está casado con Ivanka Trump, hija de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

¿Por qué es tan importante Electronic Arts para los videojuegos?

EA Sports FC (FIFA), Battlefield, Dead Space, Dragon Age, EA F1, Madden NFL, EA Sports Nascar, NBA Live, Need for Speed, EA NHL, PGA Tour, Plants vs. Zombies, The Sims, SimCity y UFL son solo algunas de las sagas de juegos más importantes en la historia de Electronic Arts.

Todas estas IP (propiedades intelectuales), en sus respectivos géneros, representan una serie de entregas muy populares y exitosas. Solo en 2024, Electronic Arts logró producir más de US $7.500 millones, de los cuales el 70% provino del popular simulador de fútbol, EA Sports FC, hasta septiembre de 2023 llamado “FIFA”.

“Electronic Arts es una empresa extraordinaria con un equipo de gestión de clase mundial y una visión audaz para el futuro. He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando sus juegos, y ahora los disfruta con sus hijos, no podría estar más emocionado por lo que está por venir”, mencionó Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners.

This afternoon we wrapped up our 2024 Investor Day where we shared the company’s vision, our progress towards it, and the exciting road ahead.



The event included details on what’s next for Battlefield (modern-day setting!), The Sims (a movie!!), the introduction of the EA… pic.twitter.com/srFX12cbUU — Electronic Arts (@EA) September 17, 2024

EA y Activision Blizzard, las más caras del mercado

Más allá de lo que significa Electronic Arts para los jugadores del mundo, esta transacción es la segunda más costosa en la historia, no solo dentro del negocio del Gaming. La primera también pertenece a esta industria y fue hecha por Microsoft en 2023.

El gigante de la tecnología, quien también posee Xbox, pagó casi US $70.000 millones por Activision Blizzard. Un estudio de videojuegos aún más grande que EA, creador de franquicias exitosas como Call of Duty, Crash Bandicoot y World of Warcraft.

Sin embargo, y a pesar de la aprobación del Consejo de Administración de Electronic Arts, se espera que la compra se complete durante el primer trimestre del año fiscal 2027. Mientras tanto, la venta tendrá que ser aprobada por organismos reguladores del mercado.

An update from BioWare studio GM Gary McKay: https://t.co/AkHB9iGZ14 pic.twitter.com/nzt8GetU7f — Electronic Arts (@EA) August 23, 2023

¿Cuál será el futuro de Electronic Arts?

A partir de esa fecha, el desarrollador third party (un estudio que no le pertenece a una empresa fabricante de hardware) más grande del mundo dejará de cotizar en bolsa y se convertirá en una multinacional totalmente privada.

Aunque es difícil presagiar hacia donde quiere caminar EA en el futuro, la decisión de venderlo a una mayoría saudita es un hecho disiente. Este país se ha convertido en un socio estratégico para los eSports (deportes electrónicos) e incluso la FIFA.

La Copa del Mundo de eSports 2025 se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, y el Mundial de fútbol masculino 2030 también será en esa nación. Con esto en el panorama, no parece descabellado pensar que el EA Sports FC vuelva a llamarse “FIFA”.