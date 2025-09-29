Según Sony, PlayStation 5 es por lejos la consola más exitosa de su historia

DualSense mando de la PlayStation 5 en sus versiones Fat (2020), Slim (2023) y Pro (2024). Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

La PlayStation 5 es la consola más exitosa de Sony durante sus más de 30 años en la industria de los videojuegos. Así lo hizo saber Hideaki Nishino, presidente de Sony Interactive Entertainment (SIE) -la división de Gaming-, durante Tokyo Game Show 2025.

En la presentación, Nishino reveló los ingresos de la empresa, segmentados por generaciones de videoconsolas. Desde la PlayStation 1 (1994 a 2000), pasando por la PS2 (2000-2006), PS3 (2006-2013), PS4 (2013-2020), hasta llegar a la PlayStation 5 (2020).

Esta última registró US $136.000 millones durante sus primeros cinco años calendario. Esta cifra supera, y por amplia diferencia, lo generado por la PlayStation 4 que durante siete años recaudó US $107.000 millones. Mucho menos obtuvieron las tres generaciones anteriores.

PS3 US $71.000 millones, PS2 US $44.000 millones y PS1 US $24.000 millones. Sin embargo, y aunque se pueda entender el éxito de la consola más reciente de Sony, llama la atención que con muchas menos unidades vendidas, PlayStation 5 haya producido más dinero, y en menos tiempo, que la PlayStation 2, la más exitosa de todos los tiempos.

¿Cuántas PS5 se han vendido hasta el momento?

Para dimensionar lo dicho por el CEO de SIE durante la feria de videojuegos más grande de Asía es necesario tener los números claros. El actual sistema de juegos de Sony ha despachado un poco más de 80 millones de unidades, una cifra considerable, pero menor en comparación a sus antecesores.

La PlayStation 4 comercializó 118 millones de unidades, la PS3 87 millones, la PS2 160 millones de unidades y la PlayStation 1 102 millones de unidades. Entonces ¿Cómo es posible que la PS5 sea más exitosa siendo la consola casera menos vendida en la historia de Sony?

La explicación más sencilla se entiende con dos palabras: PlayStation Store. La tienda virtual de SIE le ha permitido a la multinacional vender más videojuegos que nunca antes en la historia, rompiendo su propio récord año a año desde 2020, mismo momento en el que se estrenó la PlayStation 5.

¿Qué hace a PS5 la más rentable en la historia de Sony?

No obstante, hay otras variables a considerar como el servicio por suscripción PlayStation Plus, el auge de los juegos como servicio, las microtransacciones y el repunte del formato digital. Todas esas condiciones del mercado actual han configurado a la PS5 como la más rentable de Sony.

Aun así, quedan muchas incógnitas, pues en la gráfica mostrada por Hideaki Nishino en Tokyo Game Show 2025 no queda claro si las cifras tuvieron en cuenta las tasas de inflación de cada año en cuestión, haciendo el reajuste necesario.

Además, la novena generación, la de PlayStation 5, ha estado marcada por un alto número de remasterizaciones y reestrenos de títulos ya existentes. Algo que, al menos en el imaginario social, se ha percibido como falta de entregas exclusiva e historias completamente nuevas.

PlayStation 5, un éxito irrefutable del Gaming

Aun con todo y eso, la actual plataforma de Sony es la que más ingresos le ha generado a la empresa japonesa. Que si bien se puede comprender gracias a fenómenos modernos anteriormente descritos, también responde a un modelo de negocio que es tan antiguo como la industria.

Desde su masificación comercial, las consolas se han vendido a perdida, es decir, su precio al púbico es menor que su costo de fabricación. Pero ¿Cómo ganan dinero las compañías con los sistemas de juego? Lo hacen a través de comercialización de videojuegos.

Al ser PS5 la que más juegos, contenido descargable (DLC) y accesorios ha despachado, no le hace falta tener cifras de venta desorbitantes para generar ganancias. En conclusión, y a pesar de las constantes, críticas, la generación actual ha sido un rotundo éxito, al menos para Sony Interactive Entertainment.