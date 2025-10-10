¿Por qué Rockstar Games nunca estrenó una secuela de Bully, el GTA escolar?

Bully y Red Dead Redemption 2, dos de los juegos más famosos de Rockstar Games. Foto: El Espectador

En 2006, fue lanzado Bully, un videojuego de mundo abierto ambientado en la Academia Bullworth. Sigue los pasos de Jimmy Hopkins, un estudiante recién llegado al internado que deberá ganarse el respeto de sus compañeros completando misiones, incluso fuera de la institución educativa. Estuvo disponible inicialmente solo para la PlayStation 2.

En 2008 se publicaron versiones para la Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 3, PC y celular. A pesar de ser admirado por la crítica con una nota de 87/100 en Metacritic, el juego no logró tener una segunda parte, a pesar de venir siendo un rumor desde 2010.

Incluso, Rockstar New England, el equipo responsable del primer título, estuvo hasta 2013 trabajando en el desarrollo de Bully 2. Sin embargo, y debido a varios inconvenientes que fueron expuestos públicamente hace poco en una entrevista, este grupo de trabajadores abandonaron el proyecto y terminaron apoyando la programación de Max Payne 3 y Red Dead Redemption 1.

¿Qué paso con la segunda entrega de Bully?

La intención de Rockstar era convertir a Bully en una saga tan grande e importante como Grand Theft Auto (GTA). Destinaron entre 50 y 70 personas al desarrollo de su secuela con especial atención al arco dramático de los personajes, la historia y por supuesto el mapa.

Según una fuente anónima que habló con Vandal, un medio español especializado en Gaming, este sería más pequeño que el de GTA IV, pues no ofrecería la posibilidad de conducir vehículos -los personajes eran niños-, pero sí sería más detallado, pudiendo abrir casi todas las puertas del juego.

Finalmente, Rockstar New England logró producir una versión jugable de Bully 2 con todas estas características y la probaron durante seis a ocho horas. No obstante, era un producto lejos de ser comercializable y les haría falta dos o tres años más para tener el videojuego terminado.

Rockstar tenía otras prioridades

Fue en ese momento que Rockstar comenzó a ver mejores prospectos en franquicias como Red Dead Redemption y Max Payne. Lo que finalmente terminó provocando el colapso del proyecto Bully 2 y enviando a muchos de los desarrolladores de este título a otros equipos.

“Rockstar New England quería ser especial dentro de Rockstar, pero es realmente difícil cuando Rockstar North era la que producía todos los huevos de oro en ese momento. Vivir bajo una sombra tan grande e intentar superar ese rol era casi imposible”, le dijo un desarrollador anónimo a Vandal.

Incluso, Dan Houser, cofundador de Rockstar, confirmó lo dicho por la fuente anónima durante una entrevista con IGN. “Si tienes un pequeño equipo creativo, un pequeño grupo de directores, no puedes crear todos los juegos que quieras”, sentenció.

¿Se equivocó Rockstar Games al cancelar Bully 2?

A pesar de su enorme popularidad actualmente y las buenas críticas que recibió, el primer y único juego de Bully hasta el momento está lejos de tener las cifras de ventas de IP’s como GTA o Red Dead Redemption. La entregas más recientes de las franquicias más exitosas de Rockstar están en el listado de los 10 juegos más vendidos en la historia de esta industria.

Eso por eso que luego de 12 (GTA V) y siete años (Red Dead Redemption 2) después los últimos títulos de cada saga, el estudio sigue nutriendo su contenido. Por ejemplo, un insider informó que Rockstar prepara una Enhanced Edition (edición mejorada) de RDR2.

Esta podría llegar a PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y hasta Nintendo Switch 2 el próximo 26 de octubre de 2025, en celebración por los siete años del videojuego. Esta nueva versión permitiría jugar a más de 30 fps (fotogramas por segundo) y en una resolución mayor.

Por eso los descuentos en hasta un 75%

De ser cierto, esto explicaría los descuentos en Steam -la biblioteca de juegos para computador más grande del mundo- de hasta el 75%. No solo para Red Dead Redemption 2, sino sobre casi todo el catálogo de Rockstar Games disponible en esta plataforma de juegos.

Red Dead Redemption 2 COP 239.999 -75% = COP 59.999

Grand Theft Auto V COP 119.900 -50% = COP 59.950

Bully (versión de Xbox 360 y PS3) COP 32.000

Los descuentos estarán disponibles hasta el 6 de febrero de 2026. Para los jugadores de consola no hay anunciadas rebajas en los precios, pues estos dependen de cada fabricante y su tienda virtual. Eso sí, cada vez crece más la expectativa por una versión remasterizada de GTA IV para las plataformas actuales.