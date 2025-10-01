Silent Hill f alcanzó el millón de copias vendidas en menos de una semana

Silent Hill f, a diferencia de Silent Hill 2 remake, se puede jugar fuera de la PlayStation 5. Foto: PlayStation

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Silent Hill f fue estrenado el 25 de septiembre de 2025 y a menos de siete días después de su lanzamiento mundial, ya vendió un millón de copias. La nueva entrega de Konami, legendario estudio desarrollador japonés, se ambienta en Ebisugaoka un pueblo ficticio del país del sol naciente durante la década de 1960.

La historia tiene como protagonista a Hinako Shimizu, una chica aparentemente normal que ve enrarecida su vida luego de que una intensa y penumbrosa niebla se adueña del lugar y provoca sucesos escalofriantes. El desarrollo del título comenzó en febrero de 2021 junto al remake de Silent Hill 2, publicado el 7 de octubre de 2024.

Este videojuego, también de Konami, pero desarrollado por Bloober Team, tuvo un debut aún más exitoso que el de Silent Hill f, pues despachó dos millones de copias en apenas tres días. Esos números, y ahora los del nuevo juego, abrieron la posibilidad, ya confirmada, de un remake de Silent Hill 1, la entrega que abrió esta franquicia hace casi 30 años.

La propia compañía nipona fue la que comunicó las cifras de venta de Silent Hill f; también ayudadas por la entrante festividad de Halloween, pues esta saga de Konami siempre ha sido ampliamente conocida por su temática de terror, muy popular por el mes de octubre.

¿Qué tan diferente es Silent Hill f?

Sin embargo, Silent Hill f se distancia de las entregas anteriores, pues ofrece una narrativa que tanto jugadores como desarrolladores han destacado como una nueva propuesta. Incluso, hay quienes no lo consideran un juego de terror, sino un videojuego soulslike, una propuesta de aventura y acción a menudo caracterizada por su alta complejidad.

Respondiendo a esto, Motoi Okamoto, productor de la serie Silent Hill, le dijo a IGN durante Tokyo Game Show 2025 que por más exitoso que resulte Silent Hill f, esa no será la dirección hacia la que camine toda la IP, propiedad intelectual en español.

Además, dejó claro que cada nuevo juego de la saga tendrá una temática narrativa, argumental y técnica diferente. A juzgar por las palabras de Okamoto, no quieren limitar a la franquicia en una misma historia y en una misma manera de hacer videojuegos.

SILENT HILL f has sold over 1,000,000 copies globally in a matter of days since release!*🌸



Thank you for your continuous support! 🖤



*as of 9/26/2025, per internal tracking#SILENTHILL #SILENTHILLf pic.twitter.com/gHkTwdnPBG — Konami (@Konami) September 29, 2025

¿Dónde se puede jugar Silent Hill f?

“Nuestro objetivo es seguir siendo una saga que suponga un reto en el mejor sentido de la palabra, garantizando que cada entrega ofrezca un estilo de juego distinto para que los jugadores disfruten”, posteó Motoi Okamoto en X luego de su entrevista con IGN.

Incluso la entrega ha sido elogiada por ser capaz de sacar a relucir todo el rendimiento gráfico de los computadores más potentes del mercado. Una característica de desarrollo que aprovecha todo el potencial de su motor gráfico Unreal Engine 5.

“Naturalmente, algunos elementos permanecerán sin cambios. Creemos firmemente que la narrativa psicológica es esencial para la esencia de Silent Hill y seguiremos dando prioridad a este aspecto“, concluyó el productor, quien también está a cargo de Silent Hill 1 remake.

Finalmente, Silent Hill f se encuentra disponible desde el pasado 25 de septiembre para la PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Espere este próximo 11 de octubre la reseña de El Espectador sobre este título; ideal para sacar uno que otro susto esta Noche de Brujas de 2025.