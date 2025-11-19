No habrá videojuego de la Fórmula 1 en 2026, así lo anunció Electronic Arts

Electronic Arts (EA) hace el simulador oficial de la Fórmula 1 (F1) desde el 2000. Foto: El Espectador

Durante la tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025, Electronic Arts (EA), uno de los estudios más grandes y con más ingresos del mundo, anunció sorpresivamente que no publicará un juego de la Fórmula 1 (F1) para 2026. En su lugar, el actual EA F1 25, lanzado el 30 de mayo para la actual temporada de la categoría de automovilismo de velocidad más prestigiosa del mundo, recibirá un contenido descargable (DLC) que estará disponible el próximo año para todos los jugadores que posean el videojuego base, EA F1 25.

Este nuevo contenido seguirá siendo desarrollado por el estudio Codemasters, adquirido por EA en 2021, y contendrá todos los cambios previstos para el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de 2026. Lo anterior incluye el cambio del equipo Sauber que ahora se llamará Audi, la inclusión de Cadillac y sus pilotos Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas y por supuesto los cambios en el reglamento técnico y deportivo.

Una noticia más que sorpresiva y relevante para la industria del Gaming, pues EA había producido de manera ininterrumpida un juego de la F1 anualmente desde 2021. Y aunque antes de este año ya estaba involucrado en el diseño de este simulador de carreras, es desde ese momento que la entrega se convirtió en un lanzamiento habitual y esperado por todos los fans de la categoría reina.

“Desde su lanzamiento, EA Sports F1 25 ha recibido elogios de jugadores, medios, creadores de contenido, pilotos de F1 y más. Ahora, mirando al futuro, los jugadores de F1 25 podrán ampliar su experiencia el próximo año con el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2026 al completo”, explicó Electronic Arts en un comunicado oficial posteado en X, antes Twitter.

¿Ya no habrá más videojuegos de F1?

Lejos de ser el fin de EA Sports F1 como un juego de estreno anual, la desarrolladora estadounidense reseñó que esperan volver con un título completo y tradicional en 2027. “La experiencia renovada ampliará aquello que los jugadores veteranos han amado de la franquicia y celebrará la pasión por la Fórmula 1 mediante un juego que sumerja tanto a nuevos jugadores como a veteranos en la era moderna del deporte”, concluyó EA.

Por el lado de Codemarsters, su director creativo, Lee Mather, dijo que el estudio sigue completamente comprometido con la saga de EA F1 y que 2026 es el momento perfecto para mirar con buenos ojos hacia el futuro. “Nuestro plan plurianual prolonga la emoción de este año con la expansión de 2026 y reinventa la experiencia F1 para 2027 con el fin de ofrecer aún más a los jugadores de todos los niveles en todo el mundo”, añadió Mather.

A pesar de las buenas señales respecto a la franquicia de parte de su estudio desarrollador y publicador, muchos jugadores se muestran desconfiados de cara al futuro. Mucho más al tener ejemplos como el de Konami con Pro Evolution Soccer. Bajo ese nombre fue una entrega anual hasta 2021, año en el que cambió su marca comercial para ahora ser eFootball, un juego como servicio, gratuito y actualizaciones anuales.

Por el momento, aunque tanto la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Formula 1 ya anunciaron que la temporada 2026 arrancará en marzo en el circuito Albert Park de Australia, aún se desconoce la fecha de lanzamiento de este contenido descargable (DLC) que prepara Codemaster y Electronic Arts para recibir la primera temporada de la gran carpa del automovilismo mundial con 11 escuderías.