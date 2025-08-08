Todo lo que sabemos sobre el lanzamiento de Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country fue publicado por 2K Games y es la precuela del primer juego de la saga. Foto: Xbox Wire

Mafia: The Old Country es un título de acción y aventura, con ligeros tintes de mundo abierto, desarrollado por Hangar 13 y publicado por 2K Games, el mismo estudio de la franquicia de la NBA. Esta nueva entrega, lanzada al mercado el 7 de agosto de 2025, es una precuela del primer videojuego, Mafia (2002), el cual abrió una saga de cinco títulos más, siendo Mafia: Definitive Edition (2020) el penúltimo.

Volviendo al juego más reciente, este se desarrolla en Sicilia, Italia durante la década de 1900, en la ciudad ficticia de San Celeste, lugar donde ocurrieron los hechos de Mafia II (2010). La historia sigue a Enzo Favara, quien pasó su infancia realizando trabajos forzosos en las minas de azufre de Sicilia, hasta que logra conocer y unirse a una familia criminal, los Torrisi.​

Al mismo estilo de la serie Red Dead Redemption, Mafia: The Old Country, lleva una narrativa lineal ambientada en entornos cinematográficos. Esto es tal vez de los aspectos de la trama y de los elementos visuales que más cambia respecto a las entregas anteriores. Aunque mantiene características de un videojuego de mundo abierto, como lo sería Mafia III (2016), lo cierto es que se centra mucho más en las cinemáticas elaboradas narrativa y gráficamente.

¿Qué puede esperar de Mafia: The Old Country?

El combate, tal vez uno de los aspectos más importantes en este tipo de juegos, combina sigilo, disparos y luchas cuerpo a cuerpo. Así lo hizo saber Hangar 13 por medio de su página web y antes de que se liberará el título para ser reseñado.

El estudio desarrollador también apostó por los coleccionables y la exploración controlada para que el jugador pudiera conocer más el trasfondo de esta historia. Desestimando así las misiones secundarias propiamente dichas como las que componen en gameplay de Grand Theft Auto V, por ejemplo.

Por último, la entrega está doblada al español, tanto en el acento ibérico, como en voces latinoamericanas. Un punto a favor, pues los gamers se libran de tener que leer subtítulos durante buena parte de la jugabilidad, algo común en este género.

¿Qué se necesita para jugar Mafia: The Old Country en PC?

Requisitos mínimos

Sistema operativo : Windows 10 Procesador : AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-9700K Tarjeta gráfica : AMD Radeon RX 5700 XT o NVIDIA RTX 2070 Memoria RAM : 16 GB Almacenamiento interno : 55 GB

Requisitos recomendados

Sistema operativo : Windows 11 Procesador : AMD Ryzen 7 5800X o Intel Core i7-12700K Tarjeta gráfica :AMD Radeon RX 6950 XT o NVIDIA RTX 3080 Ti Memoria RAM : 32 GB Almacenamiento interno : 55 GB

¿Cuánto cuesta Mafia: The Old Country en consolas?

Este videojuego tendrá un precio menor al acostumbrado por estos días en la industria del Gaming. Aunque su duración muy similar a la de juegos anteriores, la versión estándar, que incluye un pack Soldato y todo el contenido, tendrá un precio de 50 euros, lo que se traduce en unos 235.000 pesos colombianos.

Para los que busquen la edición Deluxe, la podrán encontrar por 60 euros, 282.000 pesos colombianos aproximadamente. Con esta, podrán disfrutar de todo lo que incluye la versión estándar, más un pack Padrino, un pack Gatto Nero, la banda sonora y un libro de arte digital.

Solo el tiempo dirá si Mafia: The Old Country logra honrar bien a los títulos anteriores. Entregas que se han quedado en la memoria de miles de gamers que disfrutan de una buena historia, controlada por ellos mismos desde la comodidad de su habitación.