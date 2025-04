Prince of Persia: The Lost Crown llega a dispositivos móviles ¿Cómo descargarlo?

El título original fue estrenado el 18 de enero de 2024. Foto: Microsoft

Ubisoft es el estudio responsable de Assassin’s Creed, Brawlhalla, For Honor, Far Cry, Tom Clancy’s Ghost Recon, Just Dance, Rabbids, Tom Clancy’s Rainbow Six, The Crew y Tom Clancy’s The Division. Todas IP’s muy importantes en la industria de los videojuegos, especialmente en el mercado de los títulos para consola.

Ubisoft+, su servicio por suscripción, es otro de sus puntos de lanza en el Gaming. Ofrece un catálogo de más de 100 juegos y DLC’s exclusivos del estudio. Y aunque la membresía se puede contratar para computador y directamente en las tiendas virtuales de las consolas, este está incluido en el plan Deluxe de PlayStation Plus.

Prince of Persia: The Lost Crown hace parte de sus nuevas propuestas, pues fue lanzado para PC, consolas de octava y novena generación el 18 de enero de 2024. Aunque tiene algunos destellos de un juego de plataformas, es una aventura ambientada en el Monte Qaf, un mundo imaginario inspirado en la mitología persa.

El trabajo del gamer será salvar al príncipe y restaurar el equilibrio del mundo. Sargon, un joven guerrero controlado por el jugador, tendrá que explorar diversos biomas y luchar contra enemigos cada vez peores. Ahora, esta entrega llega a los dispositivos móviles en uno de sus proyectos más ambiciosos para este segmento.

Prince of Persia: The Lost Crown Mobile ya está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS. La adaptación para móviles corrió por cuenta del estudio Ubisoft Da Nang y según ellos garantiza una experiencia sin necesidad de conexión a internet.

“La amplia experiencia de nuestro equipo en la adaptación de diversos títulos a plataformas móviles nos permitió priorizar áreas clave desde el inicio. Gracias a estos esfuerzos, estamos orgullosos de haber creado una experiencia divertida e inclusiva para todos”, afirmó Nhi Ho Ngoc Bao, productora asociada de Ubisoft Da Nang.

La versión móvil de Prince of Persia: The Lost Crown Mobile cuenta con gráficos de alta calidad y jugabilidad fluida. Ubisoft asegura que corre a 60 FPS (fotogramas por segundo), dependiendo de la edad del dispositivo móvil donde se esté jugando.

El videojuego ofrece compatibilidad con controles externos o mediante pantalla táctil. Eso sí, es posible reasignar completamente los controles y personalizar los comandos táctiles. Desde ajustar el tamaño, la posición, hasta el aspecto de los botones.

Esta nueva versión tiene funciones exclusivas como el uso automático de pociones, un sistema automatizado de bloqueo de ataques, opciones para ralentizar el tiempo y otras mejoras pensadas especialmente para el público móvil.

“Teníamos un plan bien definido para adaptar el complejo esquema de comandos original. También logramos incluir diversas nuevas opciones de calidad de vida, haciendo que el movimiento y el combate sean más accesibles para quienes prefieren una experiencia más relajada”, dijo Alexis Denancé, director de contenido de juego en Ubisoft Da Nang.

¿Cómo descargar Prince of Persia: The Lost Crown Mobile?

Prince of Persia: The Lost Crown Mobile es una invitación a emprender una misión para rescatar al príncipe Ghassan. Todo ambientado en una tierra que alguna vez fue magnífica, pero que ahora está maldita y debe volver al curso natural de su historia.

El gamer tendrá que entrenar sus habilidades de combate y destrezas en plataformas para ejecutar combos estilizados. Derrotar a la variedad de enemigos y criaturas mitológicas en combates intensos no será una tarea fácil, al menos al más alto nivel.

El mundo inspirado en Persia, lleno de monumentos y biomas intrincadamente conectados, reflejan la identidad maravillosa, pero peligrosa del lugar. Aprender a resolver acertijos, descubrir tesoros ocultos y completar misiones para conocer los misterios del Monte Qaf es la otra parte importante de la experiencia del jugador.

Por último, Prince of Persia: The Lost Crown Mobile esta disponible en App Store (iOS) y Google Play (Android) con un costo promocional de $42.000 durante las primeras tres semanas. Luego de ese periodo de tiempo, tendrá un precio de $65.000 aproximadamente.