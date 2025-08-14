PUBG: Battlegrounds se despide de sus usuarios en PlayStation 4 y Xbox One

PUBG: Battlegrounds fue desarrollado por Krafton y es uno de los 10 videojuegos más vendidos de la historia. Foto: Steam

Han pasado casi 12 años desde que la PlayStation 4, de Sony, y la Xbox One, de Microsoft, fueron lanzadas al mercado. Hoy, ya no son las consolas más recientes, pues fueron remplazadas por la PS5 y la Xbox Series X|S respectivamente. Aun así, hay muchos jugadores que todavía las conservan y las usan para jugar títulos vigentes como PUBG: Battlegrounds.

Esta entrega de disparos en primera persona, al estilo Fortnite, fue estrenada el 21 de diciembre de 2017 para PC, Android, iOS y las antes mencionadas plataformas. Durante cinco años fue un total éxito, cosechando 75 millones de copias vendidas, número que lo convirtió en el quinto videojuego más exitoso de la historia.

A partir de ese momento, el juego fue reestrenado para las actuales PlayStation 5 y Xbox Series X|S como un título gratuito. Sin embargo, eso no le ha impedido mantenerse como una de las entregas con más gamers en simultáneo en Steam, Epic Games y también entre los usuarios del sistema de juego de Sony y Microsoft.

No obstante, PUBG: Battlegrounds le dice adiós a las consolas que le dieron la bienvenida al mercado. Así lo anunció el estudio surcoreano Krafton, responsable del videojuego y una de las compañías de Gaming más importantes en Asia, junto a sus colegas chinos de Tencent Games y por supuesto los legendarios estudios japoneses.

¿Cuándo se va PUBG: Battlegrounds de la PS4 y Xbox One?

Según un comunicado oficial en la página web del título, PUBG: Battlegrounds dejará de estar disponible en PlayStation 4 y Xbox One el 13 de noviembre de 2025. Siguiendo con el estudio desarrollador, esta decisión es tomada en pro de mejorar las versiones para las plataformas de novena generación, es decir, PS5 y Xbox Series X|S.

La intención de Krafton es crear una experiencia de juego con gráficos mejorados que potencie las cualidades del juego como un Battle Royale muy realista. No obstante, eso implicar dejar de dar soporte técnico a los antiguos sistemas de juegos y cerrar sus servidores.

Eso sí, el progreso y los objetos comprados por los jugadores dentro de esta versión del juego, serán traslado a su nueva versión de PlayStation 5, en el caso de los usuarios que vengan de PS4, y a la versión de Xbox Series X|S para los que vengan de Xbox One.

¿Cuáles son las diferencias entre PlayStation y Xbox?

Los gamers de la X verde tendrán la ventaja de no tener que volver a descargar el videojuego, pues la función Smart Delivery actualizará automáticamente la versión de Xbox One, hacia la versión de Xbox Series X|S. Por el lado de PlayStation, es un poco más complicado.

Quienes posean una copia de PUBG: Battlegrounds en su PS4, tendrán que descargar nuevamente el título para poder disfrutarlo en PS5. Aunque no hay que perder de vista que esto implica, para ambos tipos de jugadores, comprar una consola nueva.

Además, la versión para la Xbox Series S, considerablemente menos potente que sus dos hermanas mayores de generación, tendrá disponible dos modos de juego; rendimiento y resolución. En el primero se podrá jugar a 60 FPS estables sacrificando algo de resolución, y en el segundo jugando a 30 FPS, pero en una resolución cercana a 4K.