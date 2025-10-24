¿Qué son los videojuegos Friendslop? Todos los hemos jugado al menos una vez

Si Pokémon GO fue el fenómeno mundial de 2016, Among Us hizo lo mismo en 2020, el año de la pandemia del Covid-19. Foto: PlayStation

Si alguna vez ha visitado Twitch, YouTube o incluso ha estado en una llamada de Discord, probablemente conozca los juegos friendslop. Se trata de títulos multijugador, casi siempre desarrollados por estudios independientes, en los que la interacción con otras personas, frecuentemente amigos, son la razón de ser de este tipo de entregas; más allá de su complejidad o extensión narrativa y gráfica.

Aunque el término fue acuñado inicialmente de manera burlesca, rápidamente se convirtió en un referencia semántica para la ola de videojuegos indie (independientes) que creaban comunidades populosas en internet. Hasta acá ¿Hay algún juego con estas características que se le venga a la mente? Tal vez Lethal Company, Content Warning, R.E.P.O. y Among Us le ayudan a refrescar la memoria.

No obstante, vale la pena detenerse en este último ejemplo, pues su aparición en plena confinamiento mundial por culpa de la pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después para la industria. Desarrollado por el estudio estadounidense llamado Innersloth, Among Us fue estrenado el 15 de junio de 2018 para dispositivos Android y iOS, para luego llegar a PC ese mismo año y a consolas en 2020 y 2021.

¿Qué hizo tan especial a Among Us durante la pandemia?

Su naturaleza sencilla, pues consistía en armar una sala de mínimo cuatro o máximo 14 jugadores entre los cuales había un impostor que debía ser expulsado de la nave espacial mientras todos cumplen tareas de mantenimiento, este videojuego multijugador se acomodó muy bien al patrón de consumo de los jugadores casuales, que, por cierto, se disparó durante el confinamiento, pues internet era la única forma de compartir con otros.

Para noviembre de 2020, Among Us ya había acumulado más de 500 millones de gamers activos mensuales en todo el mundo. Esta cifra lo convirtió en uno de los juegos más populares en la historia del Gaming. Hacia finales de ese mismo año, que también coincide con el fin de la cuarentena en muchos países, la entrega reunía a más de 60 millones de personas diarias en las diferentes plataformas en las que estaba disponible.

Además, de su carácter sencillo para jugar, el título se quedó en los celulares, computadores y sistemas de juego de cientos de millones de personas por su facilidad para ejecutarse en cualquier equipo. Esto también alentó que cualquier usuario, ávido jugador o no, pudiera configurar una partida con sus amigos desde la cama, la sala, el comedor, la cocina, el baño o incluso en medio de una clase virtual.

Otros juegos friendslop

Siendo de bajo costo o gratuitos en algunos casos, están diseñados para ofrecer conexiones profundas para todos aquellos que deciden probarlos con amigos o familiares. En otras palabras, la diversión proviene casi por completo de las personas con las que se juega. El desorden con el que se desarrollan y sus breves sesiones en momentos cotidianos son otras de las razones para entender su éxito.

No todos tienen un momento en el día o la semana para sentarse a jugar videojuegos frente al televisor o el monitor, pero sí muchas individuos encuentran espacios para jugar videojuegos mientras esperan un turno, un llamado en una sala de espera o mientras viajan en el transporte público. Es la entrada fácil de millones de usuarios para que conozcan el mundo del Gaming desde un punto común y personal.

Tal vez el éxito más reciente es R.E.P.O. Este título invita a hasta seis personas a conectarse en una sala en la que todos deben buscar objetos perdidos mientras evitan ser descubiertos por un monstruo. ¿Su punto diferencial? Todos deben mantener su micrófono abierto, porque si son escuchados por la criatura pueden irle diciendo adiós a la partida y apoyar el progreso de un amigo u otra persona.

No todas las entregas multijugador son friendslop

El término friendslop se refiere específicamente a experiencias cooperativas de bajo precio con mecánicas sencillas y poca o nula progresión. No son aventuras extensas o narrativas profundas como lo podrían ser Fortnite o League of Legends que también son gratuitos y en línea. Los friendslop se pueden cruzar con los party games y los cooperativos de supervivencia, pero en esencia, no son lo mismo.

¿Recuerda alguna memoria en específico con sus amigos? Tal vez este último ejemplo le ayude finalmente a recobrar esas divertidas anécdotas con sus allegados. Parchis, un videojuego que simulaba el famoso juego de mesa conocido en Colombia como “parques”, fue otro de los consentidos entre los gamers casuales, incluso mucho antes de que Among Us se convirtiera en el fenómeno que fue.

Los juegos friendslop pueden haber nacido como una broma, pero el género ya es parte fundamental del panorama actual. Estas experiencias multijugador, accesibles, impredecibles y sociales prosperan en un segmento de mercado donde no solo es importante jugar, sino compartir momentos con amigos y familia que se puedan quedar en la memoria de todos y sean las historias que le podamos contar en el futuro a nuestros hijos.