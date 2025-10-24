Assassin’s Creed Shadows llega a Nintendo Switch 2 ¿Cuándo será posible jugarlo?

Assassin’s Creed Shadows está inspirado en los samuráis de Japón durante su edad feudal. Foto: Ubisoft

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ubisoft, estudio francés detrás de la saga Assassin’s Creed, confirmó lo que venía siendo un fuerte rumor hace semanas. Assassin’s Creed Shadows, la entrega ambientada en el Japón feudal, aterrizará en la Nintendo Switch 2 el próximo 2 de noviembre de 2025. Lo hará con todo el contenido disponible en las versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, además de ofrecer el guardado cruzado.

Esto último significa que quienes hayan avanzado en el juego dentro de otra plataforma, podrán continuar su progreso en la híbrida de Nintendo. Assassin’s Creed Shadows tendrá un precio de USD 60 tanto en el formato digital, como en el formato físico, el cual vendrá en forma de las cuestionadas key cards (tarjeta llave) de Nintendo las cuales, al igual que el formato digital, exigen descargar el videojuego por medio de internet.

Eso sí, el DLC (contenido descargable) más reciente titulado “Las garras de Awaji” llegará hasta principios de 2026. Aun así, se venderá una Premium Edition que sí contará desde ya con este pack de expansión de más de 10 horas de gameplay adicionales. Cabe aclarar que para hacer uso del guardado cruzado, será necesario que el jugador tenga una cuenta activa de Ubisoft Conect e inicie sesión con ella a la hora de abrir el título.

¿Qué hay de nuevo para los usuarios de PS5 y Xbox Series X|S?

“Nos encanta llevar Assassin’s Creed Shadows a los jugadores de Nintendo. Ya sea escurriéndose por las sombras como Naoe o combatiendo enemigos de frente como Yasuke, en la Nintendo Switch 2 los gamers podrán recorrer las calles y los tejados del Japón feudal en casa o desde donde les lleve su viaje”, declaró Charles Benoit, director de la decimocuarta entrega principal de la saga.

Para quienes quieran seguir jugando en su “play” o Xbox, Ubisoft ha anunciado que las dos próximas actualizaciones gratuitas de Assassin’s Creed Shadows en estas plataformas estarían disponibles el próximo 28 de octubre. De acuerdo con el estudio francés, esta corrección en el código de programación del juego mejorará la jugabilidad, especialmente aquella en los exteriores y que tenga que ver con las mecánicas de movimiento.

Incluso, una nueva actualización agregará un conjuntos de puzles (rompecabezas) que al resolverlos darán información para entender mucho mejor el trasfondo de la historia. Este nuevo contenido estará disponible a partir del 28 de noviembre y promete seguir la tradición de Ubisoft de hacer un Assassin’s Creed llenó de misterios, escondites, acertijos por resolver y muchas horas de juego, hasta para los mejores gamers.

¿Qué tan famosa en la franquicia de Assassin’s Creed?

Assassin’s Creed Shadows salió a la venta el 20 de marzo de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y PC. Tuvo una recepción mixta, pues mientras en computador apenas logró una calificación de 78/100, en la consola de Xbox obtuvo 85/100. Además, su desarrollo, anuncio, presentación y lanzamiento estuvieron marcados por varias polémicas a raíz del contenido del videojuego y su manera de abordarlo.

A muchos usuarios no les gustó que Yasuke, el protagonista, fuera africano en lugar de un personaje asiático ligado a la ambientación del juego, pues se basa en la época feudal de Japón. Algunos consideraron que agregar otro personaje samurái no mejoraría la diversidad, dada la saturación existente de narrativas samuráis en los juegos. Tacharon la elección de Ubisoft de atender a una “inclusión forzada”.

Eso sí, nada de eso le impidió al título vender un millón de copias su primer día y dos millones más durante los días siguientes. Mucho de eso motivado por la enorme popularidad la serie Assassin’s Creed. Estamos hablando de una de las IP’s (propiedades intelectuales) más importantes de Ubisoft, el estudio desarrollador de Gaming más grande de Europa y la décima quinta compañía que más ingresos generó durante 2024 en la industria.