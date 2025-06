Este sería el futbolista que aparecería en la portada de EA Sports FC 26

Jude Bellingham, el futbolista inglés del Real Madrid, fue la portada del juego anterior, EA Sports FC 25. Foto: EA

Ya lo hemos dicho aquí. Electronic Arts necesita que EA Sports FC 26 sea exitoso. Ya no es un cuestión de que logre generar dinero a partir de microtransacciones dentro del juego, sino de que se venda como pan caliente desde el primer día. El estudio desarrollador no pasa por un buen momento y una de sus franquicias más icónicas necesita volver a sus mejores épocas.

Si bien no fueron pocas las copias despachadas por EA Sports FC 25, la saga arrastra una serie de malos resultados financieros desde EA Sports FC 24, justo desde que cambió de nombre y dejó atrás la licencia oficial de la FIFA. Todo esto también sumado a una jugabilidad que no deja de dejar contentos a la mayoría y un modo Ultimate Team que ya no brinda la misma emoción de antes.

Eso sí, también debemos decir que, aunque menos noticioso que lo anterior, FC 25 centró gran parte de sus esfuerzos de desarrollo en crear una experiencia pensada para el modo carrera como DT. Algo que se le pedía a EA Sports, pues es su modo de juego, no online y sin micropagos, más famoso entre sus jugadores y que podría brindar contenido durante años.

Ahora, con la temporada europea terminada, el mundo de los videojuegos vuelve a hablar de este videojuego y sus posibles novedades de cara a FC 26. Esta vez las miradas van hacia el futbolista que protagonizará la portada. Esto es lo que sabemos del nuevo título de EA y por supuesto del jugador que prestará su imagen para la portada, al menos la de la versión estándar.

Hay alguien que repite portada de EA Sports FC

De acuerdo con Fut Sherriff, un insider de la franquicia, Jude Bellingham volverá a ser “el chico de la portada” en EA Sports FC 26. Un rumor sorpresivo si se tiene en cuenta que el futbolista inglés no tuvo su temporada más destacada, ni individualmente, ni colectivamente con el Real Madrid.

El club español solamente pudo ganar la Supercopa de Europa frente al Atalanta de Italia, pues perdió la Copa del Rey, la Supercopa de España y LaLiga frente al FC Barcelona. Sin contar su eliminación en cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Arsenal de Inglaterra.

‘Belligol’, como lo conocen en España, también fue la portada de EA Sports FC 25, por lo que de confirmarse esta noticia sería el primer futbolista en repetir portada de la entrega desde Kylian Mbappé en el FIFA 21, FIFA 22 y el FIFA 23. Una portada que hasta hace muy poco se disputaban, como casi todo en la cancha, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Otras novedades del próximo EA Sports FC

Aunque tampoco es información confirmada, se espera que EA Sports renueve por completo las animaciones de los jugadores, las celebraciones y hasta algunos momentos específicos durante los modos de juego. Además de la sospecha de que el modo carrera pueda convertirse en un mundo abierto donde el gamer pueda controlar a su personaje fuera de la cancha.

Además, también todo parece indicar que la Liga MX, en la que actúa el Club León en el cual hoy juega el colombiano James Rodríguez, volverá a estar licenciada. Sin contar el posible regreso de algunos de los equipos y estadios más históricos en Europa.

Por último, se espera que el nuevo videojuego sea presentado a mediados de julio de 2025 por lo que habrá que estar atento a su primer tráiler. Cabe recordar que esta entrega casi siempre se estrena a mediados de septiembre, casi un mes después del inicio de la temporada europea.