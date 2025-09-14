Rally Arcade Classics, un agradable punto medio entre el realismo y el arcade

Rally Arcade Classics no llama mucho la atención en consolas, pero en computadores de baja envergadura es una excelente opción de juego. Foto: Steam

Rally Arcade Classics, desarrollado por NETK2GAMES y publicado para computador hace casi un año, pero para consolas en junio de 2025, es una entrega de carreras con 44 carros antiguos y 48 circuitos. Pone a prueba las verdaderas habilidades al volante de los gamers, pero sin exigencias gráficas y técnicas tan demandantes como otros videojuegos de este estilo.

Si tuviéramos que definirlo en una frase sería: un Forza Motorsport, pero más accesible. Sus mecánicas de movimientos y jugabilidad lo hace retador, pero entretenido al mismo tiempo. Algo difícil de conseguir en esta industria, pues comúnmente los jugadores, y mucho más sin conocer muy bien el juego, lo dejan a un lado a la primera dificultad.

Respecto a sus requisitos mínimos para PC, que fue en la plataforma en el que lo probamos esta entrega exige:

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i3 a 2.9 GHz

Memoria RAM: 4 GB

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX650

DirectX: Versión 11

Almacenamiento interno: 10 GB

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 11

Procesador: Intel Core i5 a 3.6 GHz

Memoria RAM: 8 GB

Gráficos: Nvidia GeForce GTX970

DirectX: Versión 11

Almacenamiento interno: 10 GB

Reseña de Rally Arcade Classics

A decir verdad el gameplay comienza muy lento y no hablamos de FPS o resolución en pantalla, sino a como comienza la acción. Entendemos que como jugadores principiantes, al menos para el juego, debemos comenzar por los coches más limitados, pero se pasa demasiado tiempo con ellos.

No es hasta que desbloqueamos todas las licencias C que podemos acceder a las competencias reales y a los vehículos con el verdadero poder de llevarnos al límite. A nuestra consideración, llegar a esta parte del videojuego tarda mucho para una propuesta que promete velocidad.

Además, la customización de los carros es limitada, pues se basa simplemente en cambiar dos colores bajo un mismo diseño. Creemos que este es uno de los detalles que más pudo mejorar. Para nadie es un secreto que como se vea el coche es la mitad de la experiencia en estos títulos de carreras.

Rally Arcade Classics es lo que los verdaderos usuarios casuales buscan

Sabemos que ya lo mencionamos más arriba, pero no podemos dejar de mencionar entre los elementos positivos de Rally Arcade Classics su accesibilidad. Casi cualquier computador puede ejecutar sus gráficos, que por cierto, se ven muy bien y tienen movimientos realistas.

Con un precio de menos de $50.000 en Steam promete y cumple con buenas horas de diversión, adrenalina y carreras. Además, por si fuera poco, se vive una experiencia muy inmersiva si se juega con un mando de consola. Desde acelerar hasta derrapar es una vivencia que vale la pena.

Para concluir, su enorme cantidad de autos y modos de juegos lo hará saltar de un lado a otro en el menú principal. Rally Arcade Classics es una gran opción para jugadores casuales que quieren estar justo en el medio de títulos gratis de celular y los grandes proyectos AAA de las consolas.