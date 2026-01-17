Reseña de Ninja Gaiden 4: es un videojuego más divertido de lo que parece

Desde El Espectador tuvimos la oportunidad de jugar Ninja Gaiden 4 en una Xbox Series X|S. Foto: PlayStation

Lanzado el 21 de octubre de 2025, Ninja Gaiden 4 hace parte de una popular franquicia de aventura y acción desarrollada por Platinum Games y distribuida por Xbox Game Studios, que desde El Espectador tuvimos la fortuna de jugar y reseñar.

En ese sentido, podemos decir con total seguridad que se trata de uno de los títulos más divertidos que hemos probado en este periódico. Las dinámicas y emocionantes combinaciones de botones a la hora de luchar y la rapidez con la que se mueve todo lo hacen un juego muy entretenido.

A pesar de tener una trama complicada, que no termina de quedar clara con las cinemáticas, las cuales se ven muy bien incluso en una Xbox Series S, no hace falta ser un experto en toda la saga o en este tipo de entregas para disfrutar de Ninja Gaiden 4.

Jugabilidad de Ninja Gaiden 4

Aunque hay que reconocer que pudo haber sido gráficamente más detallado, no le hace falta. Los personajes y los momentos importantes pasan tan rápido que lo último en lo que se fijan la mayoría de los usuarios es en los pequeños detalles.

Mucho más cuando, tan rápido como empezamos el videojuego, ya podemos comenzar a pelear con los enemigos e ir aprendiendo nuevas técnicas de combate. Una serie de combinaciones de botones que parecen complicadas, pero son fáciles de replicar.

Todo esto se traduce en una pantalla frenética que no permite distracciones y mantiene al gamer enganchado al juego. Por eso nos pareció tan innovador que el gameplay primero nos enseñara a pelear y luego nos contara la historia de la entrega.

¿Es Ninja Gaiden 4 un juego para los más pequeños?

Eso sí, hay que decir que este videojuego no es para todo tipo de público. Su exceso de sangre y lo gráfico que se hace tanto en la imagen como en el audio lo aleja de una audiencia joven. Eso sí, luego de un par de horas jugando es un detalle que pasa desapercibido.

Por último, la tasa de FPS (fotogramas por segundo), la velocidad con la que pasamos de una imagen a otra, es simplemente espectacular. Los bajones de frames fueron casi nulos y eso lo hace un juego apetecido por quienes les gusta disfrutar del Gaming a toda velocidad y no necesariamente con títulos de carros o carreras.

En conclusión, Ninja Gaiden 4 fue una satisfactoria experiencia que nos sorprendió para bien. Eran bajas las expectativas con esta entrega y terminamos esta reseña muy emocionados por volver a jugar. Un deseo que hoy pocos videojuegos son capaces de provocar.

