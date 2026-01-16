Reseña de Silent Hill f: Entendimos por qué no fue premiado en los Game Awards 2025

Silent Hill f fue estrenado el 25 de septiembre de 2025 tanto para PC como para PlayStation y Xbox Series X|S. Foto: Captura de PS5

¿Y si les dijéramos que Silent Hill f fue víctima de los Game Awards 2025? El videojuego de Konami estuvo nominado a Mejor Narrativa, Mejor Audio y Mejor Actuación en la gala de premios más importantes en la industria del Gaming.

Sin embargo, el estudio desarrollador japonés se fue de Los Ángeles, California, en Estados Unidos con las manos vacías. Pero no porque no mereciera alguno de estos galardones; es más, creemos que pudo haber ganado la estatuilla a Mejor Audio.

Y lo decimos con conocimiento de causa, pues también tuvimos la oportunidad de reseñar el juego que terminó ganando el premio. No obstante, también con la reseña de Silent Hill f, entendimos por qué el título no pudo hacerse con ninguna distinción.

Cosas que pudo haber hecho mejor Silent Hill f

El mapa no representa una gran utilidad para el jugador, por lo menos no al principio del gameplay. Son pocos los elementos que se pueden coleccionar más allá de las cartas que van indicando hacia dónde camina la historia y de qué se trata esta.

Aun así, esto provoca que un gran mapa como el de este videojuego, hecho con muchos detalles, termine desperdiciado. Que no haya coleccionables para recoger; tampoco pedimos la misma cantidad que los de un plataformero; desincentiva la búsqueda y, más importante aún, la exploración de lugares más allá del camino canon.

Adicionalmente, aunque valoramos que el movimiento y suciedad en la ropa se muestra de manera realista, nos quedó faltando eso mismo en el movimiento de los personajes y el daño notorio que sufrían después de cada ataque o de un susto.

El miedo de Silent Hill f

Eso sí, este juego cumple con su objetivo principal, asustar al gamer. Y aunque lo hace un buen rato después del comienzo de la jugabilidad, la atmósfera terrorífica está muy bien mostrada y puede ser muy inmersiva, al menos para los y las miedosas.

Desde la respiración realista, que aumenta o disminuye dependiendo del nivel de terror y el ritmo al que camina la protagonista, el jugador puede sentir el verdadero horror de estar jugando un título de la franquicia de Silent Hill, un ícono del Gaming.

Hasta la particular niebla, característica de esta saga de entregas de miedo, ayuda a crear un contexto perfecto para asustarse. Eso, al menos para nosotros, es lo principal en un videojuego de este género; lo hace casi a la perfección Silent Hill f.

¿Comprar o no comprar Silent Hill f?

En conclusión, este videojuego, desarrollado por Konami y NeoBards Entertainment, tiene una gran historia que se estructura a partir de escenarios y personajes muy bien construidos. Algo que se agradece en un juego con muchas cinemáticas.

Además, los detalles gráficos terminan de redondear una experiencia que vale la pena vivir si se es fan de la saga o se busca vivir un gran susto frente al televisor. Aun así, hay partes de la imagen en las que la calidad visual nos quedó debiendo.

Para terminar, consideramos que Silent Hill f es una muy buena continuación del buen trabajo que viene haciendo Konami con esta serie de videojuegos. Una propiedad intelectual que promete más emociones y más sustos este 2026.

