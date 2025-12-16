Gears of War: Reloaded, un clásico de Xbox que no pasa de moda ni en Navidad

Gears of War: Reloaded es el primer juego en la historia de la franquicia en estar disponible para consolas de PlayStation. Foto: Steam

Gears of War: Reloaded es una versión remasterizada del título original de 2006, el cual abrió esta emblemática franquicia de Xbox Game Studios. La nueva edición fue lanzada al mercado el 26 de agosto de 2025 y fue desarrollada por The Coalition. Además, fue la primera entrega de la saga en estar disponible en PlayStation.

En ese orden de ideas, es posible jugarlo en una Xbox Series X|S, una PlayStation 5 o un computador (PC), además de ofrecer la función de juego y progresión cruzada. Eso significa que un jugador de PS5 puede compartir una partida con uno de Xbox Series X y ambos pueden guardar su avance en una consola y continuar en otra.

Los suscriptores del servicio Xbox Game Pass, sea en su plan Ultimate para consola o PC, corren con una ventaja, pues cuentan con el videojuego dentro del catálogo. Lo cual le abrió la puerta a que muchos gamers pudieran probar el juego sin pagarlo a precio completo. Ese fue el caso de El Espectador, que lo probó durante un tiempo.

Reseña de Gears of War: Reloaded

Como parte de nuestras impresiones debemos comenzar diciendo que a la Xbox Series S le cuesta mucho ejecutar este título, especialmente durante los combates intensos. Y aunque esto no es un ítem inherente al juego, cada vez que más en tela de juicio hasta donde puede llegar la optimización de juegos nuevos a esta consola.

Un aspecto que se hizo muy notorio en Helldivers II y se reafirma en Gears of War: Reloaded y aunque no lo hace injugable, sí dificultó mucho el disfrute del videojuego y sus frenéticas escenas que tanto han divertido a generaciones de jugadores.

Adicionalmente, algunos gráficos en pantalla no funcionan bien y tienen una mala renderización. Armas que quedan flotando en el espacio y atravesar hormigón con un cuerpo humano son el tipo de cosas que le quitan calidad al apartado visual.

Lo que sí nos gustó de Gears of War: Reloaded

Por otro lado, así como hay elementos de la entrega que tienen mucho que mejorar, hay otros que funcionaron muy bien y lo hacen una propuesta sólida. La primera, aunque menor, acerca al juego a los usuarios de esta parte del mundo, y es el doblaje en español latino.

Escuchar a Marcus Fénix con esa característica voz que nos ha acompañado durante los últimos casi 20 años es simplemente mágico. Algo mucho más valioso si se trata de jugadores que crecieron con la Xbox 360 y las legendarias partidas en el Gears of War original.

Finalmente, nos parece que las mecánicas de movimiento y la acción (disparos en tercera persona) son lo mejor que tiene este videojuego. Dos partes de la jugabilidad que lo hacen tremendamente entretenido y una buena opción para emocionarse frente a la pantalla.

En conclusión, Gears of War: Reloaded puede ser un gran regalo de Navidad o incluso un auto regalo siempre y cuando el homenajeado sea un recurrente jugador de la saga. Una de las más exitosas, recordadas y queridas en la historia del Gaming.

